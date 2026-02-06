Société

Intempéries: les environs de Meknès inondés par les crues de l’oued Rdom

Des inondations dans la région de Meknès.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 06/02/2026 à 20h20

VidéoÀ 20 kilomètres de Meknès, les crues ont frappé les terres agricoles, contraignant les habitants à rejoindre les centres d’accueil mis à disposition par les autorités locales.

Une équipe de notre rédaction s’est rendue ce vendredi aux environs de Douar Smaala, commune Ain Karma Oued Erramane pour constater les inondations causées par les fortes précipitations et par les eaux de l’Oued Rdom qui a débordé sur son parcours.

Les eaux ont même immergé des tronçons de la route nationale allant de Meknès à Sidi Kacem. La pluie a observé un moment de répit vendredi matin avant de reprendre fortement au début de l’après-midi.

Presque tous les paysans ont quitté les terres en se repliant soit vers leurs maisons soit vers les campements de tentes installés par les autorités à Sidi Kacem.

Interrogé par nos soins, un agriculteur nommé Abdelmajid a regretté que les pluies et les crues aient causé des dégâts matériels, saluant au passage le soutien et l’aide du roi Mohammed VI accordés aux sinistrés.

Les paysans ont aussi mis en relief les efforts des autorités locales pour secourir les vies humaines. Sous l’impulsion du souverain, chef d’Etat major et chef suprême des Forces Armées Royales, un vaste plan a été déployé dans l’ensemble des régions du Gharb et du nord du pays pour secourir les sinistrés. Toutes les personnes évacuées des divers lieux sont nourries, hébergées et soignées par les FAR.

#Crues#Inondations#Meknès#FAR

