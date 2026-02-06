Société

Inondations: en images, des hélicoptères en renfort aux opérations de secours

Au cœur d'une opération de sauvetage à Sidi Slimane.

Par Hajar Kharroubi
Le 06/02/2026 à 11h46

VidéoÀ Larache, Ksar El Kébir et Sidi Kacem, des hélicoptères de la Gendarmerie royale et des Forces armées royales sont déployés pour accéder aux zones difficiles et extraire des personnes isolées, en appui aux opérations de mise en sécurité déclenchées à la suite des inondations. Images aériennes.

À la suite de fortes précipitations et de la montée du niveau de plusieurs barrages, les autorités locales, en coordination avec la Gendarmerie royale, les Forces armées royales et la Protection civile, continuent d’évacuer des habitants vers des centres d’hébergement sécurisés. D’importants moyens humains et logistiques ont été déployés pour assurer leur accompagnement.

L’appui aérien a joué un rôle central dans ces opérations. Les hélicoptères ont été utilisés pour des missions de reconnaissance permettant d’identifier les secteurs coupés du reste du territoire et de repérer les habitants encore isolés. Ces survols ont facilité la coordination des équipes au sol et l’accès aux zones difficiles.

À Sidi Kacem, une intervention ciblée a été menée mardi dernier par la Gendarmerie royale. Un hélicoptère est intervenu pour extraire une personne bloquée au milieu des eaux. L’appareil s’est positionné au-dessus de la zone concernée, un secouriste est descendu au treuil pour sécuriser la personne, qui a ensuite été remontée et transportée vers un point sûr.

Dans la province de Sidi Slimane, les autorités ont procédé à l’évacuation de trois personnes, dont deux femmes enceintes et un homme, originaires du douar El-Houfat.

À Ksar El Kébir, des équipes mixtes composées d’éléments des FAR, de gendarmes et de secouristes continuent les évacuations, avec un suivi aérien régulier permettant d’adapter le déploiement des moyens sur le terrain.

En parallèle, les autorités compétentes poursuivent des opérations de déversement progressif et contrôlé de certains barrages ayant atteint des niveaux élevés de remplissage, afin de préserver la sécurité des infrastructures et des zones situées en aval.

Au jeudi 5 février, l’ensemble des opérations menées par les autorités a, pour rappel, permis le replacement de 143.164 personnes au total, dont 110.941 dans la province de Larache, 16.914 à Kénitra, 11.696 à Sidi Kacem et 3.613 à Sidi Slimane.

La province de Larache.

Par Hajar Kharroubi
Le 06/02/2026 à 11h46
#Inondations#FAR#gendarmerie royale#Aides#évacuation

