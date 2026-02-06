Société

Sidi Kacem: aide alimentaire héliportée en faveur des victimes des inondations

Acheminement aérien d’aides humanitaires par hélicoptère de la Gendarmerie royale au profit des populations touchées par les inondations dans la province de Sidi Kacem.

VidéoLes opérations de soutien et de secours se poursuivent au profit des populations affectées par la montée des eaux dans la province de Sidi Kacem. Des hélicoptères de la Gendarmerie royale ont procédé à l’acheminement aérien de denrées alimentaires vers des habitants bloqués au centre de Merdiya, dans la commune de Lahouafate. Les images.

Compte tenu des difficultés d’accès à certaines zones, notamment au centre de Merdiya dans la commune de Lahouafate, les autorités locales, en coordination avec la Gendarmerie royale et les Forces armées royales, ont activé un dispositif d’assistance aérienne afin d’assurer l’acheminement des produits de première nécessité aux habitants. Ceci, dans le cadre de la mobilisation maximale des autorités suite à la montée des eaux de l’Oued Sebou.

C’est ainsi que des hélicoptères de la Gendarmerie royale ont été mobilisés pour acheminer par voie aérienne des aides alimentaires aux habitants encerclés au centre de Merdiya.

Ces aides alimentaires de base sont distribuées au profit des populations cernées par les eaux, suite à la coupure de certains axes routiers. Ces zones ne sont pas directement menacées par les inondations, mais sont enclavées en raison de la montée des eaux.

Ces efforts s’inscrivent dans le cadre du plan d’urgence mis en œuvre dans la province de Sidi Kacem, en vue de sécuriser les zones vulnérables et prévenir les répercussions des récentes perturbations météorologiques sur la population rurale et les infrastructures.

Les autorités provinciales et locales demeurent en état de vigilance maximale afin de suivre l’évolution de la situation de l’Oued Sebou et d’intervenir immédiatement pour apporter l’assistance nécessaire aux populations en cas de besoin.

Parallèlement, des opérations d’évacuation des citoyens ont eu lieu dans la même commune et ce, au profit de plusieurs douars.

Les efforts des autorités locales ont porté sur l’exécution d’opérations d’évacuation préventives et rapides des familles résidant dans les zones avoisinant les rives de l’Oued, notamment dans les douars Lahmidiyine, Drarsa, Laazib et Sahraoui, où les habitants ont été transférés vers des zones sûres et équipées.

Ces opérations ont mobilisé des éléments des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, de la Protection civile et des Forces auxiliaires, en étroite coordination avec les autorités provinciales et locales, afin d’encadrer et d’assurer le bon déroulement des opérations de transfert des citoyens, tout en mettant à disposition les moyens logistiques et les ressources humaines nécessaires pour garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens.

