Province de Sidi Kacem: état des lieux après les crues de l’oued Sebou

Les autorités de Sidi Kacem accompagnent les habitants d’Al Haouafate vers des zones sûres lors des opérations d’évacuation préventives face à la montée des eaux de l’Oued Sebou. (Le360)

La province de Sidi Kacem vit depuis plusieurs jours au rythme des alertes et des interventions. À Al Haouafate, commune rurale située à proximité immédiate de l’oued Sebou, la montée des eaux a imposé une réaction rapide. Les familles résidant dans les zones les plus exposées, notamment à Lahmidiyine, Drarsa, Laazib et Sahraoui ont été évacuées vers des zones sûres et équipées, loin des rives menacées par la montée des eaux.

La mobilisation est visible à chaque étape de l’intervention. Des éléments des Forces armées royales, appuyés par la Gendarmerie royale, la Protection civile et les Forces auxiliaires, ont encadré les opérations d’évacuation, sécurisant les déplacements et veillant à la protection des biens. Sous une pluie persistante, les habitants ont quitté leurs maisons dans le calme, souvent avec l’essentiel, accompagnés par des équipes rompues aux situations d’urgence.

Au-delà de l’évacuation, un important dispositif humanitaire a été déployé pour répondre aux besoins immédiats des populations déplacées. Cent cinquante tentes ont été installées pour assurer un hébergement temporaire aux familles touchées, tandis que près de 1.000 paniers alimentaires, composés de denrées de première nécessité, ainsi que des couvertures, ont été distribués. Cette intervention vise à garantir des conditions de prise en charge respectant la dignité des sinistrés et les exigences minimales de sécurité sanitaire, dans un contexte marqué par le froid et l’humidité.

Placement de tentes dans la commune de Laaslouji pour les personnes évacuées.

Les opérations ont été structurées autour de trois points stratégiques d’évacuation et d’accueil, choisis pour leur accessibilité et leur éloignement des zones à risque. Il s’agit de l’axe «Mechraâ Rdm», de «Almrifed», ainsi que de la commune de Dar Laaslouji, situé à environ 12 kilomètres de la ville de Sidi Kacem. Ces sites ont permis de centraliser l’accueil des populations évacuées, de fluidifier la coordination entre les différents intervenants et d’assurer une intervention rapide en cas d’aggravation de la situation.

Sur le plan logistique, l’ensemble des moyens des autorités locales a été mobilisé, avec un appui renforcé de la préfecture de Sidi Kacem. Les opérations de transport ont été sécurisées, les itinéraires d’évacuation surveillés en continu, et la distribution des tentes et de l’aide humanitaire organisée progressivement, sous la supervision directe des autorités territoriales, qui poursuivent une évaluation constante des besoins sur le terrain.

Parallèlement, les équipes des Forces armées royales ont engagé des interventions techniques dans plusieurs points sensibles, notamment au niveau de l’axe reliant Al Haouafate à Ouled Hcine. Ces actions visent à renforcer la sécurité des infrastructures, limiter l’impact des crues et prévenir toute aggravation de la situation, alors que les précipitations continuent d’affecter l’ensemble de la région.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du plan d’urgence provincial, mis en œuvre pour sécuriser les zones vulnérables et réduire les effets des phénomènes climatiques extrêmes sur les populations rurales. Les autorités provinciales et locales demeurent en état de vigilance maximale, suivant de près l’évolution de l’oued Sebou et se tenant prêtes à intervenir immédiatement pour porter assistance aux populations.