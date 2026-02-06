Société

A quoi ressemblent Sidi Kacem et Sidi Slimane, inondées par la crue de l’oued Sebou

Une zone inondée à Sidi Kacem.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 06/02/2026 à 20h44

VidéoEn raison des fortes précipitations, l’oued Sebou, qui prend sa source dans le Moyen Atlas, a provoqué de nombreuses crues dans les régions de Sidi Kacem et de Sidi Slimane, comme l’a constaté ce vendredi un journaliste de Le360.

Dès l’entrée de Sidi Kacem, les autorités et les Forces Armées Royales (FAR) ont installé un vaste campement de tentes. De nombreux rescapés y ont été acheminés, fuyant les inondations et abandonnant derrière eux biens et vivres. La Gendarmerie Royale de Sidi Kacem ont fermé certains tronçons routiers submergés par les eaux du Sebou, afin d’éviter que des personnes ne se retrouvent otages des crues.

L’alerte rouge a été donnée dans les villages les plus touchés, notamment à Sidi Abdelaziz et Khnichet, tous deux situés à une vingtaine de kilomètres de Sidi Kacem. Plusieurs axes routiers étaient difficilement praticables en raison de la montée des eaux. On y a aperçu plusieurs voitures noyées ainsi que de nombreux hectares d’arbres fruitiers.

Pour faire face aux débordements de l’oued Sebou, les riverains ont dressé des digues de fortune avec des sacs de sable. Les portes des habitations et des écoles ont été consolidées par ce même dispositif. Sur l’un des ponts enjambant l’oued, un habitant nommé Mohammed a témoigné que la région n’avait pas vécu une telle situation depuis 16 ans: «La région a été abreuvée après une longue sécheresse, mais nous regrettons les importantes pertes matérielles».

Intempéries dans le Gharb: crues persistantes et évacuations d'urgence le long de l'oued Sebou

Avis d'expert: Ksar El Kébir, Sidi Slimane, Sidi Kacem... Tout ce qu'il faut savoir sur les crues qui sévissent au Maroc

Province de Sidi Kacem: état des lieux après les crues de l'oued Sebou

Debunk. Alerte contre des vidéos IA circulant sur les crues de Ksar El Kébir

