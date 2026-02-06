Société

Sidi Slimane: les évacuations préventives s’intensifient, un total national de 154.309 personnes replacées

Les évacuations préventives s’intensifient à Sidi Slimane.

Des unités spécialisées des Forces armées royales, en coordination avec les autorités locales, ont procédé à l’évacuation des habitants du douar Soualem, relevant de la province de Sidi Slimane, vers des centres d’hébergement temporaires, dans le cadre d’une vaste opération préventive face aux risques d’inondations qui touchent plusieurs régions du Royaume.

Par Hajar Kharroubi
Le 06/02/2026 à 17h30

Alors que le niveau des eaux continue de progresser dans plusieurs zones du nord du Maroc, les opérations préventives de mise à l’abri des populations se poursuivent sur le terrain, dans un contexte de forte mobilisation des services de secours et des autorités locales.

C’est dans ce cadre-là que des unités spécialisées des Forces armées royales, en coordination avec les autorités locales, ont mené une opération d’évacuation des habitants du douar Soualem, dans la commune d’Ouled Houssine, une zone fortement menacée par les inondations dans la province de Sidi Slimane, où 4.361 personnes avaient déjà été replacées par mesure de précaution.

Les familles évacuées ont été transférées vers des centres d’accueil temporaires où elles ont reçu une assistance médicale immédiate, des repas chauds, ainsi que des vêtements et des couvertures.

Des zodiacs motorisés et diverses embarcations de secours ont été utilisés pour naviguer dans les secteurs submergés, ce qui a permis aux équipes d’atteindre les foyers les plus isolés et d’assurer l’évacuation sécurisée des habitants vers des zones sûres.

Une fois secourues, les familles ont été transportées vers les centres d’hébergement temporaires à bord de véhicules tout-terrain des FAR, spécialement équipés pour circuler sur des routes inondées et des terrains difficiles.

Parallèlement, les autorités rappellent que la situation reste préoccupante dans plusieurs localités, où une grande majorité des habitants ont déjà quitté la ville par mesure de précaution. Les observations de terrain, corroborées par les prévisions hydrologiques, laissent présager une persistance, voire une aggravation, des inondations dans certaines zones, entraînant une élévation du niveau de risque.

Jusqu’à ce vendredi, les opérations d’évacuation des habitants des communes exposées aux risques d’inondations ont permis de transporter et de mettre à l’abri 154.309 personnes.

Ces évacuations concernent 112.695 personnes dans la province de Larache, 23.174 dans la province de Kénitra, 14.079 dans la province de Sidi Kacem et 4.361 dans la province de Sidi Slimane.

Les opérations se poursuivent de manière progressive dans les zones à risque, en fonction de l’évolution de la situation et avec la mobilisation des moyens logistiques nécessaires pour assurer le transport des personnes concernées.









