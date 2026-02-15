Ksar El Kébir: en images, les familles évacuées entament leur retour

Des familles quittent les centres d’hébergement temporaires de Tanger pour regagner leurs foyers à Larache et Ksar El Kébir, ce dimanche 15 février 2026.

Conformément au plan opérationnel des autorités de la province de Larache, l’opération de retour progressif des sinistrés a été lancée ce dimanche 15 février. Ce mouvement fait suite aux inondations majeures qui avaient contraint de nombreux habitants à rejoindre des centres d’accueil temporaires, notamment à Tanger.

Pour faciliter cette transition, un dispositif logistique d’envergure est en place depuis 7 heures du matin. Mesure phare du dispositif: la mise en service de trains gratuits au départ de la gare de Tanger vers Ksar El Kébir, permettant aux familles de regagner leurs foyers sans aucun frais de transport.

En complément des liaisons ferroviaires, des autobus ont été réquisitionnés et mis à disposition gratuitement depuis plusieurs points de rassemblement stratégiques. Ce dispositif vise à assurer l’acheminement des citoyens directement vers leurs quartiers respectifs.

Si l’heure est au retour, la prudence reste de mise. Les autorités de la préfecture de Larache insistent sur le caractère progressif de cette opération. Pour l’instant, le retour concerne en priorité certains quartiers et zones résidentielles spécifiques de Ksar El Kébir où les conditions de sécurité sont désormais jugées satisfaisantes après le retrait des eaux.

Un système d’identification des axes sécurisés a été instauré et des points de contrôle fixes ont été installés aux entrées des secteurs concernés. Ces mesures visent à prévenir tout incident et à s’assurer que les habitations sont structurellement prêtes à être réoccupées après le retrait définitif des eaux.

Les autorités locales rappellent que d’autres zones seront intégrées au dispositif au compte-gouttes. Les habitants des provinces sinistrées de Larache, Kénitra et Sidi Slimane sont invités à ne pas précipiter leur retour et à attendre l’autorisation officielle diffusée par les canaux de communication officiels.