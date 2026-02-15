Société

Ksar El Kébir: en images, les familles évacuées entament leur retour

Des familles quittent les centres d’hébergement temporaires de Tanger pour regagner leurs foyers à Larache et Ksar El Kébir, ce dimanche 15 février 2026.

Par Said Kadry
Le 15/02/2026 à 14h31

VidéoLe coup d’envoi du retour des sinistrés a été officiellement donné ce dimanche 15 février 2026. Les autorités de la province de Larache ont activé un dispositif de grande envergure pour orchestrer la réinstallation des habitants évacués lors des dernières inondations. Entre la mobilisation de transports gratuits depuis Tanger et la sécurisation rigoureuse des quartiers de Ksar El Kébir, tout est mis en œuvre pour garantir une reprise ordonnée de la vie dans les zones affectées.

Conformément au plan opérationnel des autorités de la province de Larache, l’opération de retour progressif des sinistrés a été lancée ce dimanche 15 février. Ce mouvement fait suite aux inondations majeures qui avaient contraint de nombreux habitants à rejoindre des centres d’accueil temporaires, notamment à Tanger.

Pour faciliter cette transition, un dispositif logistique d’envergure est en place depuis 7 heures du matin. Mesure phare du dispositif: la mise en service de trains gratuits au départ de la gare de Tanger vers Ksar El Kébir, permettant aux familles de regagner leurs foyers sans aucun frais de transport.

En complément des liaisons ferroviaires, des autobus ont été réquisitionnés et mis à disposition gratuitement depuis plusieurs points de rassemblement stratégiques. Ce dispositif vise à assurer l’acheminement des citoyens directement vers leurs quartiers respectifs.

Si l’heure est au retour, la prudence reste de mise. Les autorités de la préfecture de Larache insistent sur le caractère progressif de cette opération. Pour l’instant, le retour concerne en priorité certains quartiers et zones résidentielles spécifiques de Ksar El Kébir où les conditions de sécurité sont désormais jugées satisfaisantes après le retrait des eaux.

Lire aussi : Sidi Kacem: retour progressif des populations déplacées, une première phase dès le 15 février

Un système d’identification des axes sécurisés a été instauré et des points de contrôle fixes ont été installés aux entrées des secteurs concernés. Ces mesures visent à prévenir tout incident et à s’assurer que les habitations sont structurellement prêtes à être réoccupées après le retrait définitif des eaux.

Les autorités locales rappellent que d’autres zones seront intégrées au dispositif au compte-gouttes. Les habitants des provinces sinistrées de Larache, Kénitra et Sidi Slimane sont invités à ne pas précipiter leur retour et à attendre l’autorisation officielle diffusée par les canaux de communication officiels.

Par Said Kadry
Le 15/02/2026 à 14h31
#Maroc#Larache#inondations#Ksar El Kébir

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Sidi Kacem: retour progressif des populations déplacées, une première phase dès le 15 février

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Sidi Slimane: retour progressif des populations évacuées après les intempéries

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Province de Kénitra: retour progressif des sinistrés des intempéries dès dimanche

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ksar El Kébir: retour progressif des évacués à partir du 15 février

Articles les plus lus

1
Aéronautique: le roi Mohammed VI préside le lancement au Maroc d’un des plus grands centres de fabrication de systèmes d’atterrissage au monde du groupe Safran
2
Ksar El Kébir: en images, les familles évacuées entament leur retour
3
Barrage Bouhouda: le cap des 106% franchi, un record pour la province de Taounate
4
Port Dakhla Atlantique: le chantier franchit le cap des 50% d’avancement
5
Les camps de Tindouf et l’«après Madrid»
6
Quand l’Algérie claironnait publiquement et formellement son rejet «irréversible» des négociations sur le Sahara
7
Barrage Oued Za: une retenue record de 156 millions de m³ qui soulage la région de l’Oriental
8
ONU-Sahara marocain: l’Algérie dos au mur
Revues de presse

Voir plus