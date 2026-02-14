Sidi Slimane: retour progressif des populations évacuées après les intempéries

Selon le communiqué de la préfecture de la province de Sidi Slimane, ce dispositif prévoit notamment la mobilisation de moyens de transport adaptés, la définition de circuits de déplacement précis ainsi que la mise en place d’un accompagnement de terrain afin de garantir la fluidité des opérations et la sécurité des habitants concernés.

La première phase de retour concernera plusieurs douars relevant notamment des communes de Ouled Hcine, Amer Chamalia et M’saada, qui ont été particulièrement touchés par les crues et les fortes pluies.

Lire aussi : Inondations: lancement d’un plan pour le retour progressif des sinistrés

Les autorités appellent par ailleurs les habitants des zones non encore concernées par ce calendrier à éviter tout déplacement vers les secteurs sinistrés tant qu’une autorisation officielle n’aura pas été communiquée. Cette mesure vise à prévenir les risques liés à la persistance de niveaux d’eau élevés et à assurer le bon déroulement des opérations de retour.

Afin de garantir une reprise ordonnée et sécurisée, des points de contrôle seront mis en place aux entrées des zones concernées. Ils auront pour mission de vérifier que l’accès est réservé exclusivement aux personnes autorisées, afin d’assurer un retour progressif, fluide et sécurisé des populations évacuées.