Province de Kénitra: retour progressif des sinistrés des intempéries dès dimanche

Ce programme prévoit notamment la mobilisation de moyens de transport adaptés, la définition d’itinéraires spécifiques ainsi que la mise en place d’un accompagnement sur le terrain afin d’assurer la fluidité des déplacements et la sécurité des habitants concernés, souligne un communiqué de la préfecture de la province de Kénitra.

Cette première phase concerne plusieurs zones rurales et quartiers situés notamment dans les communes de Mograne, Amer Seflia, Sidi Allal Tazi, Souk Tlet El Gharb, Sidi Mohamed Lahmar, Al Mansoura et Ouled Slama, incluant plusieurs douars et localités ayant subi les effets des crues et des fortes pluies.

Lire aussi : Inondations: lancement d’un plan pour le retour progressif des sinistrés

Pour les autres secteurs touchés, les autorités indiquent que les calendriers de retour seront communiqués progressivement via des annonces officielles, en fonction de l’évolution des conditions sur le terrain et des évaluations en cours.

La préfecture appelle par ailleurs les habitants des zones non encore concernées par cette opération à éviter tout déplacement vers les secteurs sinistrés tant qu’une autorisation officielle n’a pas été annoncée. Cette mesure vise à prévenir tout risque lié au niveau encore instable des eaux et à préserver le bon déroulement des opérations.

Afin d’assurer un retour ordonné, des points de contrôle seront installés aux entrées des zones concernées pour vérifier les personnes autorisées à regagner leur domicile. L’objectif affiché est de garantir une opération progressive, sécurisée et parfaitement encadrée.