Sidi Kacem: retour progressif des populations déplacées, une première phase dès le 15 février

Les autorités de Sidi Kacem accompagnent les habitants d’Al Haouafate vers des zones sûres lors des opérations d’évacuation préventives face à la montée des eaux de l’Oued Sebou.

Dans le prolongement des mesures d’urgence prises durant la période des intempéries, les autorités locales de la province de Sidi Kacem ont élaboré un dispositif global destiné à accompagner, étape par étape, la réinstallation des populations concernées. Cette démarche repose sur une planification rigoureuse intégrant la détermination des moyens de transport autorisés, la définition de trajets sécurisés ainsi que la mobilisation de mesures d’accompagnement sur le terrain, afin de garantir un retour fluide et sans risque pour les habitants.

Ainsi, à compter du dimanche 15 février 2026, la première phase du programme de retour concernera notamment des habitants de Mechraâ Bel Ksiri, plus précisément ceux des quartiers Al Limoun et Bioutat. Elle touchera également des citoyens relevant de la commune de Selfat, issus des douars Chankla et Ouled Ammar, ainsi que ceux de la commune de Tekna, notamment les douars Miadma et Ben Ammara 2. Dans la commune de Moulay Abdelkader, les opérations de retour viseront les habitants des douars Maârif Sedra, Qnadlet Nakhla et Ouled Massoud.

Par ailleurs, un nombre important de douars relevant de la commune de Sidi Azzouz sont concernés par cette première étape, à savoir Ouled Essabah, Ouled Yaâcoub, Ouled Jetti, Ouled Hmad, Ouled Hamdane, Al Hamniyine, Ouled Atouijar, Al Kamna et Adghoughiyine.

Le dispositif englobe également la commune de Lmrabih, avec les douars El Hart, Ouled Gharbi et Ounzate, ainsi que la commune de Sidi Kamel, où le retour sera autorisé pour les habitants des douars Ouled Hamed, Souassiyin, Al Maâtka, Gdadra Al Massira, Al Fakra et la coopérative Al Khams, en plus d’Al Hrarta.

Dans le même cadre, les populations des communes d’Ermilate, de Dar Laaslouji et d’Anouirat sont également concernées. Il s’agit notamment des douars Hkiwat Sghar, Al Malaqit, Al Aâbabda et Al Kbarta pour Ermilate, des douars Lkbarta, Ouled Chaddad et Addghoughiyine pour Dar Laaslouji, ainsi que des douars Nouirat El Oued, Ouled Al Ghoul et Abaâbcha Al Akla pour la commune d’Anouirat.

La commune de Sefsaf figure aussi parmi les zones ciblées, avec les coopératives Al Mokhtariya, Moumtaza et Al Adnania, ainsi que les douars Ouled Youssef, Azhirbata, Aâzib Rakib, Aâzib Addouni et Al Makhachim.

Cette première phase s’étend également à la commune d’Ouled Noual, à travers les douars Ouled Ziane et Ouled Messlem Al Hammoumine, ainsi qu’à la commune de Sidi M’hamed Chelh, où le retour concernera les douars Knafda, Al Bhala, Ouled Boubker, Ouled Hbti, Ouled Tazi, Ouled Aâskar, Al Krada et Ouled Ayyad.

Les autorités locales précisent que les autres zones impactées feront l’objet de communiqués ultérieurs, en fonction de l’évolution des indicateurs de terrain et de la remise en état progressive des routes et des infrastructures. Elles appellent, à cet effet, les habitants des zones non encore autorisées à faire preuve de vigilance et à s’abstenir de tout retour prématuré jusqu’à l’émission d’avis officiels confirmant la sécurité des lieux et la disponibilité de conditions d’accueil adéquates.

Afin d’assurer le bon déroulement de cette opération, un dispositif renforcé de surveillance sera déployé à l’entrée des zones concernées, à travers l’installation de points de contrôle destinés à réguler l’accès, à limiter les déplacements non autorisés et à garantir une circulation organisée, dans le respect des exigences de sécurité et de la sérénité des populations.