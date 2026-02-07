Société

Au cœur d’une opération d’évacuation à Sidi Kacem

Les autorités locales ont procédé, vendredi 6 février, à l’évacuation des habitants sur la route reliant le douar Tihli au douar Haouafate.

VidéoUne opération d’évacuation des habitants a été menée hier, vendredi 6 février, sur la route reliant le douar Tihli au douar Haouafate, dans le cadre des mesures préventives prises face aux risques liés à la montée des eaux de l’Oued Sebou.

Les autorités locales ont procédé, vendredi 6 février, à l’évacuation des habitants sur la route reliant le douar Tihli au douar Haouafate. C’est ainsi que plusieurs familles ont été mises à l’abri face à la montée des eaux et aux risques d’inondations qui menacent la zone.

Cette action fait partie d’une mobilisation générale menée par les autorités locales pour faire face aux répercussions des fortes pluies enregistrées ces derniers jours, ainsi qu’à la montée des eaux de l’Oued Sebou, qui menace plusieurs localités riveraines.

Sur le terrain, les opérations sont conduites par les Forces auxiliaires, la Gendarmerie royale et la Protection civile. Ces équipes travaillent en coordination pour assurer l’évacuation des familles, sécuriser les zones à risque et organiser l’accueil des personnes déplacées dans des structures adaptées.

L’objectif de ces actions proactives est avant tout de préserver les vies humaines. Dans ce dispositif, des comités de veille demeurent mobilisés 24 heures sur 24 afin de suivre l’évolution de la situation hydrologique des oueds Ouergha et Sebou. Ils interviennent dès l’apparition d’un risque, pour apporter l’assistance nécessaire aux habitants et contribuer, autant que possible, à la mise en sécurité du cheptel et des biens.

