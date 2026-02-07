Inondations à Ksar El Kébir: un dispositif spécial pour les futures mères mis en place à Larache

Deux femmes enceintes accueillies au Centre multifonctionnel pour les femmes relevant de l’INDH à Larache. (A.Gadrouz/Le360)

À Larache, le Centre multifonctionnel relevant de l’INDH, d’une capacité de 32 places, a été mobilisé pour offrir protection et accompagnement aux femmes enceintes de Ksar El Kébir, dont l’accouchement est imminent.

Ce dispositif s’inscrit dans une approche préventive visant à protéger les catégories les plus vulnérables face aux inondations, comme expliqué par Fouad Az, coodinateur provincial de l’Entraide nationale à Larache, dans une déclaration pour Le360.

Rencontrée sur place, une femme enceinte, visiblement éprouvée, a confié que la situation l’avait profondément marquée, tout en exprimant sa reconnaissance pour l’accueil et l’accompagnement dont elle bénéficie au sein du centre.

«Nous avons quitté Ksar El Kébir en raison des inondations. Par mesure de précaution, l’approvisionnement en eau et en électricité a été interrompu. Les autorités nous ont recommandé de nous déplacer afin d’assurer notre sécurité», témoigne-t-elle.

«À notre arrivée, nous avons été bien prises en charge. On nous a attribué un espace pour nous reposer et nous nourrir. On nous a également proposé d’aller voir un médecin», poursuit-elle.

Fouad Az indique, de son côté, qu’«une cellule de suivi relevant de l’Espace multifonctionnel des femmes a été mise en place pour recevoir les demandes d’hébergement».

C’est ainsi que deux femmes enceintes ont été prises en charge au Centre multifonctionnel pour les femmes relevant de l’INDH. «Elles sont actuellement hébergées dans cet espace où elles bénéficient d’un abri, de soins médicaux et d’une surveillance permanente 24 heures sur 24. Une unité mobile est également mobilisée pour assurer leur transport vers l’hôpital en cas de besoin», détaille-t-il.

Parallèlement, les autorités rappellent que la situation reste préoccupante dans les localités touchées par la montée du niveau des eaux, notamment à Ksar El Kébir. Les observations de terrain, corroborées par les prévisions hydrologiques, laissent présager une persistance, voire une aggravation des inondations dans certaines zones, entraînant une élévation du niveau de risque.

Plus de 150.000 personnes déplacées

Jusqu’à vendredi, les opérations d’évacuation des habitants ont permis de mettre à l’abri 154.309 personnes.

Ces évacuations concernent 112.695 personnes dans la province de Larache, 23.174 dans la province de Kénitra, 14.079 dans la province de Sidi Kacem et 4.361 dans la province de Sidi Slimane.

Les opérations se poursuivent de manière progressive dans les zones à risque en fonction de l’évolution de la situation et avec la mobilisation des moyens logistiques nécessaires pour assurer le transport des personnes concernées.