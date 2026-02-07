Société

Inondations à Ksar El Kébir: au cœur d’un centre d’accueil pour seniors à Larache

تعبئة مراكز بالعرائش لإيواء المسنين المتضررين من فيضانات القصر الكبير

Dans un centre d’accueil mis à disposition des personnes âgées déplacées de Ksar El Kébir. (A.Gadrouz/Le360)

Par Fatima El Karzabi et Adil Gadrouz
Le 07/02/2026 à 12h00

VidéoUn dispositif d’accueil a été déployé à Larache par les autorités locales pour recevoir les seniors replacés de Ksar El Kébir. Le Centre d’appui aux enfants en situation de handicap fait partie des établissements mobilisés et accueille une cinquantaine de personnes âgées. Reportage.

L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), en coordination avec les autorités locales de Larache, a mobilisé plusieurs centres d’hébergement afin d’assurer une prise en charge adéquate des seniors évacués de Ksar El Kébir.

Parmi les personnes accueillies au centre d’appui aux enfants en situation de handicap, un senior raconte que «lorsque l’eau a commencé à monter, la peur s’est installée très rapidement». Mais depuis son arrivée à Larache, il dit se sentir en sécurité et bien entouré.

Soukaina Kouraichi, responsable à la division de l’action sociale de la préfecture de Larache, explique que plusieurs structures ont été mises à contribution. «Ce centre accueille actuellement une cinquantaine de personnes âgées évacuées de Ksar El Kébir».

En parallèle, le Centre multifonctionnel pour les femmes, situé avenue Bahnini à Larache, accueille des femmes enceintes. Plusieurs foyers pour étudiants et étudiantes ont également été réquisitionnés pour héberger des sinistrés, détaille-t-elle.

Enfin, le centre d’hémodialyse de Larache a été mobilisé afin de garantir la continuité des soins pour les patients dépendants de ce service, eux aussi affectés par les inondations.

Plus de 150.000 personnes déplacées

Jusqu’à vendredi, les opérations d’évacuation des habitants des communes exposées ont permis de transporter et de mettre à l’abri 154.309 personnes.

Ces évacuations concernent 112.695 personnes dans la province de Larache, 23.174 dans la province de Kénitra, 14.079 dans la province de Sidi Kacem et 4.361 dans la province de Sidi Slimane.

Les opérations se poursuivent de manière progressive dans les zones à risque, en fonction de l’évolution de la situation et avec la mobilisation des moyens logistiques nécessaires pour assurer le transport des personnes concernées.

Société

Société

Société

Société

