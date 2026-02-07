Sidi Kacem: les FAR livrent des aides par hélicoptères Chinook

Des hélicoptères Chinook des FAR ont été mobilisés pour acheminer des aides humanitaires vers le douar M’Hamid Ould Bouziane.

L’intervention s’est matérialisée par des rotations aériennes au-dessus du douar M’Hamid Ould Bouziane, les équipages procédant depuis la soute des appareils à l’acheminement de colis destinés aux habitants.

Cette opération s’inscrit dans une série d’actions menées dans plusieurs provinces affectées par les crues, où les moyens humains et logistiques ont été renforcés pour assurer la protection des habitants, l’acheminement de l’aide humanitaire et l’évaluation des besoins sur le terrain.

Que ce soit à Larache, à Ksar El Kébir ou à Sidi Kacem, des hélicoptères de la Gendarmerie royale et des Forces armées royales sont déployés pour accéder aux zones difficiles, secourir des personnes isolées et acheminer des aides humanitaires, en appui aux opérations de mise en sécurité déclenchées à la suite des inondations.

Ces appareils ont d’abord été engagés dans des missions de reconnaissance aérienne afin d’identifier les secteurs coupés du reste du territoire et de localiser les habitants encore isolés. Ces survols ont permis d’améliorer la coordination des équipes au sol et de faciliter l’accès aux zones les plus difficiles.

Parallèlement, des hélicoptères de la Gendarmerie royale ont procédé à l’acheminement aérien de denrées alimentaires vers des habitants dont les villages restent inaccessibles par voie terrestre en raison de la montée des eaux.