Société

Sidi Kacem: les FAR livrent des aides par hélicoptères Chinook

Des hélicoptères Chinook des FAR ont été mobilisés pour acheminer des aides humanitaires vers le douar M’Hamid Ould Bouziane.

Par Hajar Kharroubi
Le 07/02/2026 à 13h40

VidéoDes hélicoptères Chinook des Forces armées royales ont été déployés pour livrer des aides au douar M’Hamid Ould Bouziane, dans la province de Sidi Kacem. Les images.

Des hélicoptères Chinook des Forces armées royales ont été mobilisés pour acheminer des aides humanitaires vers le douar M’Hamid Ould Bouziane, dans la province de Sidi Kacem.

L’intervention s’est matérialisée par des rotations aériennes au-dessus du douar M’Hamid Ould Bouziane, les équipages procédant depuis la soute des appareils à l’acheminement de colis destinés aux habitants.

Cette opération s’inscrit dans une série d’actions menées dans plusieurs provinces affectées par les crues, où les moyens humains et logistiques ont été renforcés pour assurer la protection des habitants, l’acheminement de l’aide humanitaire et l’évaluation des besoins sur le terrain.

Que ce soit à Larache, à Ksar El Kébir ou à Sidi Kacem, des hélicoptères de la Gendarmerie royale et des Forces armées royales sont déployés pour accéder aux zones difficiles, secourir des personnes isolées et acheminer des aides humanitaires, en appui aux opérations de mise en sécurité déclenchées à la suite des inondations.

Lire aussi : A quoi ressemblent Sidi Kacem et Sidi Slimane, inondées par la crue de l’oued Sebou

Ces appareils ont d’abord été engagés dans des missions de reconnaissance aérienne afin d’identifier les secteurs coupés du reste du territoire et de localiser les habitants encore isolés. Ces survols ont permis d’améliorer la coordination des équipes au sol et de faciliter l’accès aux zones les plus difficiles.

Parallèlement, des hélicoptères de la Gendarmerie royale ont procédé à l’acheminement aérien de denrées alimentaires vers des habitants dont les villages restent inaccessibles par voie terrestre en raison de la montée des eaux.

Par Hajar Kharroubi
Le 07/02/2026 à 13h40
#FAR#Sidi Kacem#Chinook#Al Gharb#Inondations

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations à Ksar El Kébir: au cœur d’un centre d’accueil pour seniors à Larache

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations à Ksar El Kébir: un dispositif spécial pour les futures mères mis en place à Larache

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations à Ksar El Kébir: un camp de 3.000 tentes installé à l’entrée sud de Larache

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Sidi Kacem: aide alimentaire héliportée en faveur des victimes des inondations

Articles les plus lus

1
Avis d’expert: Ksar El Kébir, Sidi Slimane, Sidi Kacem... Tout ce qu’il faut savoir sur les crues qui sévissent au Maroc
2
Oued El Makhazine: immersion dans les opérations de déversement préventif
3
Ksar El Kébir vue du ciel: la montée des eaux se poursuit et engloutit, peu à peu, toute la ville
4
A quoi ressemblent Sidi Kacem et Sidi Slimane, inondées par la crue de l’oued Sebou
5
Sidi Slimane: les évacuations préventives s’intensifient, un total national de 154.309 personnes replacées
6
Casablanca: pénuries ponctuelles de carburant, les automobilistes témoignent
7
Pourquoi les réserves de change ont bondi de 18% en 2025
8
À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?
Revues de presse

Voir plus