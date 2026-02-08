Société

Inondations: acheminement aérien d’aides aux sinistrés de douar Derkaoua-Laâroussiyine à Sidi Kacem

Acheminement aérien d’aides aux sinistrés de douar Derkaoua-Laâroussiyine à Sidi Kacem.

Acheminement aérien d’aides aux sinistrés de douar Derkaoua-Laâroussiyine à Sidi Kacem.

Par La Rédaction
Le 08/02/2026 à 11h40

VidéoDans le cadre des efforts d’urgence déployés pour faire face aux répercussions des inondations, les autorités locales, en coordination avec les Forces armées royales et la Gendarmerie royale, ont acheminé des aides alimentaires par voie aérienne, à l’aide d’hélicoptères, au profit des populations encerclées par les eaux au douar Derkaoua – Laâroussiyine, commune des Houafate, à Sidi Kacem.

Dans le cadre des mesures d’urgence déployées pour atténuer les effets des inondations ayant durement touché la région, les autorités locales ont renforcé leurs dispositifs d’intervention en faveur des populations sinistrées. À Sidi Kacem, et en coordination étroite avec les Forces armées royales et la Gendarmerie royale, une opération de secours a ainsi été menée au profit des habitants du douar Derkaoua–Laâroussiyine, relevant de la commune des Houafate, où plusieurs familles se sont retrouvées isolées en raison de la montée rapide des eaux.

Compte tenu de l’enclavement de la zone et de l’impraticabilité des axes terrestres, les équipes mobilisées ont procédé à l’acheminement d’aides alimentaires par voie aérienne, au moyen d’hélicoptères. Cette opération vise à répondre aux besoins immédiats des populations affectées et à garantir leur approvisionnement en denrées de première nécessité, dans l’attente d’une amélioration des conditions d’accès.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une mobilisation permanente des autorités et des différents services de secours pour pallier les conséquences des intempéries. L’objectif prioritaire demeure la mise en sécurité des populations et l’apport d’une assistance immédiate aux habitants des zones sinistrées.

À Larache, Ksar El Kébir et Sidi Kacem, des hélicoptères de la Gendarmerie royale et des Forces armées royales sont activement déployés afin d’atteindre les secteurs les plus enclavés. Ces moyens aériens permettent d’extraire les personnes isolées par la montée des eaux, venant ainsi renforcer les dispositifs de sauvetage terrestres déjà engagés sur le front des inondations.

Lire aussi : Inondations: des patrouilles nocturnes renforcées pour sécuriser Ksar El Kébir

À titre d’exemple et toujours à Sidi Kacem, une intervention spectaculaire a été menée mardi dernier par la Gendarmerie royale pour secourir une personne encerclée par les eaux. Un hélicoptère a été déployé sur les lieux, permettant à un secouriste de descendre par treuillage afin de sécuriser la victime. Cette dernière a ensuite été hélitreuillée et transportée en lieu sûr.

Dans la province voisine de Sidi Slimane, les autorités ont également procédé à l’évacuation d’urgence de trois personnes, dont deux femmes enceintes.

Sur le terrain, les autorités locales assurent un suivi constant de la situation et maintiennent un état d’alerte maximal pour garantir des interventions rapides. Elles réitèrent leur appel à la vigilance et demandent aux citoyens de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité en vigueur.

Par La Rédaction
Le 08/02/2026 à 11h40
#Inondations#Sidi Kacem#FAR#Gendarmerie Royale#Aides aériennes

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Inondations: des patrouilles nocturnes renforcées pour sécuriser Ksar El Kébir

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Au cœur d’une opération d’évacuation à Sidi Kacem

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ksar El Kébir vue du ciel: une ville entièrement vidée de ses habitants

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Sidi Kacem: les FAR livrent des aides par hélicoptères Chinook

Articles les plus lus

1
Sahara: Alger courbe l’échine et rejoint la table des négociations
2
Bassin de la Moulouya: l’équilibre hydrique enfin de retour dans l’Oriental
3
Les retenues des barrages frôlent 11 milliards de m³, les déversements se poursuivent
4
Après Leonardo, Marta: ce qu’il faut savoir sur la nouvelle tempête qui frappe le Maroc
5
Chems-Eddine Hafiz: un agent d’influence de Tebboune à la tête de la Grande Mosquée de Paris
6
Oued El Makhazine: immersion dans les opérations de déversement préventif
7
Ksar El Kébir vue du ciel: la montée des eaux se poursuit et engloutit, peu à peu, toute la ville
8
Résolution 2797: l’alignement européen change la donne
Revues de presse

Voir plus