Dans le cadre des mesures d’urgence déployées pour atténuer les effets des inondations ayant durement touché la région, les autorités locales ont renforcé leurs dispositifs d’intervention en faveur des populations sinistrées. À Sidi Kacem, et en coordination étroite avec les Forces armées royales et la Gendarmerie royale, une opération de secours a ainsi été menée au profit des habitants du douar Derkaoua–Laâroussiyine, relevant de la commune des Houafate, où plusieurs familles se sont retrouvées isolées en raison de la montée rapide des eaux.

Compte tenu de l’enclavement de la zone et de l’impraticabilité des axes terrestres, les équipes mobilisées ont procédé à l’acheminement d’aides alimentaires par voie aérienne, au moyen d’hélicoptères. Cette opération vise à répondre aux besoins immédiats des populations affectées et à garantir leur approvisionnement en denrées de première nécessité, dans l’attente d’une amélioration des conditions d’accès.

🇲🇦🌧️ Inondations: acheminement aérien d'aides aux sinistrés de douar Derkaoua-Laâroussiyine à Sidi Kacem

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une mobilisation permanente des autorités et des différents services de secours pour pallier les conséquences des intempéries. L’objectif prioritaire demeure la mise en sécurité des populations et l’apport d’une assistance immédiate aux habitants des zones sinistrées.

À Larache, Ksar El Kébir et Sidi Kacem, des hélicoptères de la Gendarmerie royale et des Forces armées royales sont activement déployés afin d’atteindre les secteurs les plus enclavés. Ces moyens aériens permettent d’extraire les personnes isolées par la montée des eaux, venant ainsi renforcer les dispositifs de sauvetage terrestres déjà engagés sur le front des inondations.

À titre d’exemple et toujours à Sidi Kacem, une intervention spectaculaire a été menée mardi dernier par la Gendarmerie royale pour secourir une personne encerclée par les eaux. Un hélicoptère a été déployé sur les lieux, permettant à un secouriste de descendre par treuillage afin de sécuriser la victime. Cette dernière a ensuite été hélitreuillée et transportée en lieu sûr.

Dans la province voisine de Sidi Slimane, les autorités ont également procédé à l’évacuation d’urgence de trois personnes, dont deux femmes enceintes.

Sur le terrain, les autorités locales assurent un suivi constant de la situation et maintiennent un état d’alerte maximal pour garantir des interventions rapides. Elles réitèrent leur appel à la vigilance et demandent aux citoyens de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité en vigueur.