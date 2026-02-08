Inondations: des patrouilles nocturnes renforcées pour sécuriser Ksar El Kébir

Les autorités locales, en étroite coordination avec les services de sécurité, poursuivent des patrouilles nocturnes dans les différents quartiers et rues de la ville de Ksar El Kébir. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des mesures préventives visant à assurer la sécurité de la ville. La présence régulière des forces de sécurité sur le terrain permet également de dissuader toute tentative de vol, de vandalisme ou d’atteinte aux biens dans une cité momentanément désertée.

Ces patrouilles ont pour objectif principal de protéger les commerces ainsi que les habitations des habitants qui ont dû être évacués pour des raisons de sécurité. Les autorités veillent à surveiller les zones sensibles et à intervenir rapidement en cas de situation suspecte. Cette mobilisation témoigne de l’engagement des autorités à préserver les biens des citoyens et à garantir un climat de stabilité pendant cette période particulière.

Par ailleurs, ces actions reflètent l’importance de la collaboration entre les différents services concernés, notamment les autorités administratives et les forces de sécurité. Cette coordination permet d’assurer une gestion efficace des risques et de rassurer la population quant aux efforts déployés pour protéger leurs intérêts, en attendant le retour progressif à une situation normale.

Pour rappel, et jusqu’à vendredi dernier, les opérations d’évacuation des habitants des communes exposées aux risques d’inondations ont permis de transporter et de mettre à l’abri 154.309 personnes.

Ces évacuations concernent 112.695 personnes dans la province de Larache, dont Ksar El Kébir est le chef-lieu, 23.174 dans la province de Kénitra, 14.079 dans la province de Sidi Kacem et 4.361 dans la province de Sidi Slimane.

Les opérations se poursuivent de manière progressive dans les zones à risque, en fonction de l’évolution de la situation et avec la mobilisation des moyens logistiques nécessaires pour assurer le transport des personnes concernées.

Les autorités rappellent que la situation météorologique reste préoccupante dans plusieurs localités, où une grande majorité des habitants ont déjà quitté la ville par mesure de précaution. Les observations de terrain, corroborées par les prévisions hydrologiques, laissent présager une persistance, voire une aggravation, des inondations dans certaines zones, entraînant une élévation du niveau de risque.