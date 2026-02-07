Suspension des liaisons maritimes entre Algésiras, Tarifa et Tanger en raison du mauvais temps

Les liaisons maritimes entre les ports espagnols d’Algésiras et de Tarifa et le complexe portuaire marocain de Tanger Med ont été suspendues ce samedi, en raison de conditions météorologiques défavorables dans le détroit de Gibraltar.

L’Autorité portuaire de la Baie d’Algésiras (APBA) a annoncé l’annulation de l’ensemble des traversées programmées pour la journée. Cette mesure intervient à la suite de la fermeture annoncée du port de Tanger Med à partir de la mi-journée. Selon les informations relayées par les canaux officiels du port andalou, l’interruption concerne tous les départs initialement prévus à compter de 10h00.

Lire aussi : Trafic maritime: reprise progressive des traversées Algésiras–Tanger Med, Tarifa–Tanger Ville toujours à l’arrêt

Parallèlement, l’accès au port d’Algésiras a été restreint pour les camions de transport international routier (TIR) à destination de Tanger Med, afin de sécuriser les véhicules et les conducteurs dans un contexte de mer agitée.

De son côté, le port de Tarifa a également acté l’annulation totale des liaisons avec Tanger-Ville, impactant les passagers ainsi que le trafic associé.