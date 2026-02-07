Société

Suspension des liaisons maritimes entre Algésiras, Tarifa et Tanger en raison du mauvais temps

Le port Tanger Med passagers.

Vue du port Tanger Med.

En raison de conditions météorologiques défavorables, les liaisons maritimes entre Algésiras, Tarifa et Tanger Med sont suspendues depuis ce samedi à 10h00.

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/02/2026 à 16h05

Les liaisons maritimes entre les ports espagnols d’Algésiras et de Tarifa et le complexe portuaire marocain de Tanger Med ont été suspendues ce samedi, en raison de conditions météorologiques défavorables dans le détroit de Gibraltar.

L’Autorité portuaire de la Baie d’Algésiras (APBA) a annoncé l’annulation de l’ensemble des traversées programmées pour la journée. Cette mesure intervient à la suite de la fermeture annoncée du port de Tanger Med à partir de la mi-journée. Selon les informations relayées par les canaux officiels du port andalou, l’interruption concerne tous les départs initialement prévus à compter de 10h00.

Lire aussi : Trafic maritime: reprise progressive des traversées Algésiras–Tanger Med, Tarifa–Tanger Ville toujours à l’arrêt

Parallèlement, l’accès au port d’Algésiras a été restreint pour les camions de transport international routier (TIR) à destination de Tanger Med, afin de sécuriser les véhicules et les conducteurs dans un contexte de mer agitée.

De son côté, le port de Tarifa a également acté l’annulation totale des liaisons avec Tanger-Ville, impactant les passagers ainsi que le trafic associé.

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/02/2026 à 16h05
#Maroc#suspension des liaisons maritimes#Tarifa#Algésiras#intempéries#port Tanger Med

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Suspension des liaisons maritimes entre Tarifa et Tanger en raison des intempéries

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Nouvelle suspension des liaisons maritimes entre Tarifa et Tanger en raison du mauvais temps

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries: l’autoroute Tétouan–Fnideq ouverte gratuitement après la fermeture de la RN16

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries: Ksar El Kébir sous haute vigilance, les évacuations se poursuivent

Articles les plus lus

1
Les retenues des barrages frôlent 11 milliards de m³, les déversements se poursuivent
2
Chems-Eddine Hafiz: un agent d’influence de Tebboune à la tête de la Grande Mosquée de Paris
3
Oued El Makhazine: immersion dans les opérations de déversement préventif
4
Ksar El Kébir vue du ciel: la montée des eaux se poursuit et engloutit, peu à peu, toute la ville
5
Résolution 2797: l’alignement européen change la donne
6
A quoi ressemblent Sidi Kacem et Sidi Slimane, inondées par la crue de l’oued Sebou
7
Avis d’expert: Ksar El Kébir, Sidi Slimane, Sidi Kacem... Tout ce qu’il faut savoir sur les crues qui sévissent au Maroc
8
Sidi Slimane: les évacuations préventives s’intensifient, un total national de 154.309 personnes replacées
Revues de presse

Voir plus