Trafic maritime: reprise progressive des traversées Algésiras–Tanger Med, Tarifa–Tanger Ville toujours à l’arrêt

Le trafic maritime sur la ligne reliant Algésiras à Tanger Med a entamé une reprise progressive, après plusieurs jours d’interruption provoqués par des conditions météorologiques défavorables, a annoncé l’Autorité portuaire de la Baie d’Algésiras (APBA). Depuis la réouverture de cet axe stratégique, une douzaine de navires ont déjà fait route vers le complexe portuaire de Tanger Med.

Cette reprise graduelle vise à résorber l’importante accumulation de passagers et de véhicules engendrée par la suspension des traversées au cours des journées précédentes. Les autorités portuaires restent toutefois prudentes. Selon l’APBA, l’activité demeure étroitement tributaire de l’évolution de la situation météorologique. Si l’état de la mer s’est sensiblement amélioré, la flotte ne fonctionne pas encore à pleine capacité, obligeant les compagnies maritimes à adapter en continu les horaires et la fréquence des rotations.

À l’inverse, la liaison maritime entre le port de Tarifa et celui de Tanger Ville reste entièrement à l’arrêt. Les départs depuis Tarifa demeurent suspendus jusqu’à une stabilisation durable des conditions en mer, précise la même source.

S’agissant du trafic de marchandises, le port d’Algésiras a pu relancer une part significative de ses opérations. Les terminaux à conteneurs sont de nouveau en activité depuis 5 heures du matin ce vendredi, avec six navires actuellement à quai. En revanche, l’accès des camions de transport international au périmètre portuaire demeure soumis à certaines restrictions.

Le rétablissement complet des liaisons maritimes avec les ports marocains reste ainsi conditionné par l’évolution des conditions météorologiques dans la zone du détroit de Gibraltar au cours des prochaines heures, conclut l’APBA.