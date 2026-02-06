Société

Trafic maritime: reprise progressive des traversées Algésiras–Tanger Med, Tarifa–Tanger Ville toujours à l’arrêt

Le trafic maritime entre Tanger et Tarifa est souvent tributaire des conditions climatiques spécifiques au détroit.

Tanger Med, plateforme stratégique du trafic passagers et marchandises entre les deux rives du détroit de Gibraltar.. Le360 : DR

Après plusieurs jours de perturbations dues au mauvais temps, le trafic maritime entre Algésiras et Tanger Med redémarre graduellement pour résorber l’accumulation de passagers et de véhicules. La liaison Tarifa–Tanger Ville, elle, demeure suspendue, tandis que l’activité conteneurs à Algésiras reprend partiellement.

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/02/2026 à 14h00

Le trafic maritime sur la ligne reliant Algésiras à Tanger Med a entamé une reprise progressive, après plusieurs jours d’interruption provoqués par des conditions météorologiques défavorables, a annoncé l’Autorité portuaire de la Baie d’Algésiras (APBA). Depuis la réouverture de cet axe stratégique, une douzaine de navires ont déjà fait route vers le complexe portuaire de Tanger Med.

Cette reprise graduelle vise à résorber l’importante accumulation de passagers et de véhicules engendrée par la suspension des traversées au cours des journées précédentes. Les autorités portuaires restent toutefois prudentes. Selon l’APBA, l’activité demeure étroitement tributaire de l’évolution de la situation météorologique. Si l’état de la mer s’est sensiblement amélioré, la flotte ne fonctionne pas encore à pleine capacité, obligeant les compagnies maritimes à adapter en continu les horaires et la fréquence des rotations.

Lire aussi : Intempéries: des perturbations possibles du trafic maritime au port Tanger Med à partir du 27 janvier

À l’inverse, la liaison maritime entre le port de Tarifa et celui de Tanger Ville reste entièrement à l’arrêt. Les départs depuis Tarifa demeurent suspendus jusqu’à une stabilisation durable des conditions en mer, précise la même source.

S’agissant du trafic de marchandises, le port d’Algésiras a pu relancer une part significative de ses opérations. Les terminaux à conteneurs sont de nouveau en activité depuis 5 heures du matin ce vendredi, avec six navires actuellement à quai. En revanche, l’accès des camions de transport international au périmètre portuaire demeure soumis à certaines restrictions.

Le rétablissement complet des liaisons maritimes avec les ports marocains reste ainsi conditionné par l’évolution des conditions météorologiques dans la zone du détroit de Gibraltar au cours des prochaines heures, conclut l’APBA.

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/02/2026 à 14h00
#Trafic maritime#Algésiras#Tanger Med#intempéries#Maroc-Espagne

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries: des perturbations possibles du trafic maritime au port Tanger Med à partir du 27 janvier

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Perturbation du trafic maritime entre Tarifa et Tanger en raison du mauvais temps

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Perturbations du trafic maritime entre Algésiras, Tarifa et Tanger en raison du mauvais temps

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries: l’autoroute Tétouan–Fnideq ouverte gratuitement après la fermeture de la RN16

Articles les plus lus

1
Avis d’expert: Ksar El Kébir, Sidi Slimane, Sidi Kacem... Tout ce qu’il faut savoir sur les crues qui sévissent au Maroc
2
Oued El Makhazine: immersion dans les opérations de déversement préventif
3
Pourquoi les réserves de change ont bondi de 18% en 2025
4
À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?
5
Difficultés d’approvisionnement en carburant dans plusieurs régions: des voix s’élèvent contre le mutisme du gouvernement et du GPM
6
Info360. Noureddine Bensouda quitte la TGR sur fond de tensions autour de la réforme des taxes locales
7
Tribune. Les habits neufs de l’empereur Tebboune
8
Casablanca: fin de la gratuité, bientôt une facturation au tonnage pour les grands producteurs de déchets
Revues de presse

Voir plus