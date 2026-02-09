Société

Inondations à Sidi Kacem: les FAR évacuent des habitants du douar Darkaoua

Des unités de l'ingénierie militaire relevant des Forces armées royales sont intervenues pour procéder à l'évacuation préventive de citoyens du douar Darkaoua.

Par La Rédaction
Le 09/02/2026 à 12h18

VidéoFace aux fortes pluies et à la montée des eaux de l’oued Sebou, les Forces armées royales ont déployé des unités d’ingénierie militaire pour évacuer des citoyens du douar Darkaoua, relevant de la commune d’Al Houafates, dans la province de Sidi Kacem.

Des unités de l’ingénierie militaire relevant des Forces armées royales sont intervenues pour procéder à l’évacuation préventive de citoyens du douar Darkaoua, situé dans la commune d’Al Houafates, relevant de la province de Sidi Kacem.

Cette action fait partie d’une mobilisation générale menée par les autorités locales afin de limiter les répercussions des conditions météorologiques défavorables enregistrées ces derniers jours.

Sur le terrain, les équipes déployées œuvrent à l’évacuation sécurisée des familles vivant dans les zones à haut risque, à la sécurisation des axes et habitations menacés, ainsi qu’à l’organisation de l’accueil des personnes replacées dans des structures adaptées.

L’objectif principal de ces actions proactives demeure la préservation des vies humaines. À cet effet, des comités de veille restent mobilisés 24 heures sur 24 pour suivre de près l’évolution de la situation hydrologique des oueds Ouergha et Sebou. Dès l’apparition d’un danger potentiel, ces comités déclenchent les interventions nécessaires pour porter assistance aux populations, tout en veillant à la mise en sécurité du cheptel et des biens.

#Inondations#Sidi Kacem#Intempéries#FAR

Société

Revues de presse

