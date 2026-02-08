Société

Intempéries à Casablanca: la circulation du tramway perturbée par des inondations localisées

Un tramway circulant à Casablanca.

De fortes précipitations ont provoqué une accumulation d’eaux pluviales sur une portion du réseau du tramway de Casablanca, entraînant une perturbation temporaire de la circulation sur la ligne T1. Une mobilisation rapide des équipes techniques a permis un retour progressif à la normale.

Par Fatima Zahra El Aouni
Le 08/02/2026 à 12h14

Les fortes précipitations enregistrées ces dernières heures à Casablanca, à l’instar d’autres villes marocaines, ont provoqué une accumulation importante des eaux de pluie dans plusieurs zones urbaines, perturbant le fonctionnement de certaines infrastructures de transport public, notamment le tramway.

Selon des images et des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux, des nappes d’eau se sont formées sur une portion de la voie ferrée du tramway, entraînant un arrêt temporaire de la circulation sur plusieurs tronçons du réseau.

Contactée par Le360, Mouna Daif, responsable au sein de la société chargée de la maintenance, a confirmé que la perturbation concerne le tracé du premier axe (T1). Celle-ci résulte d’une importante accumulation des eaux pluviales au niveau de la voie du tramway, sous le pont de Casablanca Sud.

La responsable a précisé que cette situation a nécessité une intervention urgente afin d’éviter une prolongation de l’arrêt du service et de limiter l’impact sur les déplacements des usagers.

Pour faire face à cette situation, la société régionale multiservices a mobilisé trois camions-citernes afin d’aspirer les eaux accumulées sur la plateforme du tramway, permettant ainsi une reprise progressive de la circulation.

Retour à la normale

Casa Tramway avait annoncé, quelques heures auparavant, une limitation temporaire de la circulation sur la ligne T1. Celle-ci était restreinte entre les stations «Technopark» et «Sidi Moumen-terminus», ainsi qu’entre «Facultés» et «Lissasfa-terminus», en raison de l’accumulation d’eau à proximité de la station Casablanca Sud.

Dans un communiqué, l’opérateur a assuré que ses équipes étaient pleinement mobilisées et déploient tous les moyens nécessaires pour rétablir le service dans les meilleurs délais.

Selon les précisions apportées par la société chargée de la maintenance, la circulation sur la ligne T1 a depuis repris de manière normale, après l’achèvement des opérations de pompage et la sécurisation de la voie.

