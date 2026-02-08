Inondations. Enfants, personnes âgées, femmes enceintes: des dispositifs d’urgence mobilisés pour protéger les plus vulnérables

Le Centre méditerranéen de l’enfant à M'diq a accueilli 30 enfants évacués des zones exposées, accompagnés de leurs familles.

Les récentes inondations qui ont frappé plusieurs provinces du nord du Maroc ont conduit les autorités à activer des dispositifs d’urgence ciblés, destinés en priorité aux catégories les plus vulnérables. Enfants, femmes enceintes, personnes âgées ou encore patients dépendants de soins réguliers ont fait l’objet d’une prise en charge spécifique afin de limiter les conséquences humaines de ces intempéries.

À M’diq, le Centre méditerranéen de l’enfant a accueilli 30 enfants évacués des zones exposées, accompagnés de leurs familles, dans le cadre d’une opération préventive visant à éviter les risques liés à la montée des eaux. Cette structure a permis d’assurer un environnement sécurisé tout en maintenant un cadre éducatif et social stable pour les enfants concernés.

Au-delà de l’hébergement, le dispositif mis en place à M’diq s’est distingué par son approche globale. Les enfants ont pu poursuivre leur scolarité sans interruption, tandis que leurs familles bénéficiaient d’un accompagnement adapté. Des séances de soutien psychologique, des soins médicaux réguliers ainsi que des activités récréatives continues ont été organisés afin d’atténuer l’impact émotionnel de l’évacuation.

Le Centre méditerranéen de l’enfant à M'diq a accueilli 30 enfants évacués des zones exposées, accompagnés de leurs familles.

Cette prise en charge intégrée illustre la volonté des autorités et des structures partenaires de préserver, autant que possible, la continuité de la vie quotidienne des sinistrés, malgré le contexte d’urgence. Elle s’inscrit dans une logique de prévention sociale, particulièrement essentielle lorsque les victimes sont des mineurs.

Femmes enceintes et seniors au cœur du dispositif d’urgence

L’exemple de M’diq s’ajoute à d’autres initiatives déployées dans les provinces voisines, notamment à Larache et Ksar El Kébir, où la montée des eaux a nécessité l’évacuation de milliers de personnes et la mobilisation de structures d’accueil spécialisées.

À Larache, face aux crues ayant touché Ksar El Kébir et ses environs, un dispositif spécifique a été activé au Centre multifonctionnel relevant de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) afin d’héberger des femmes enceintes dont l’accouchement est imminent. Cette structure, d’une capacité de 32 places, a été mobilisée pour offrir protection, repos et suivi médical à ces futures mamans, considérées comme particulièrement à risque en période d’inondations.

Selon Fouad Elaz, coordinateur provincial de l’Entraide nationale à Larache, cette initiative s’inscrit dans une approche préventive visant à anticiper les complications potentielles liées à l’isolement ou à l’interruption des services essentiels. Une cellule de suivi a ainsi été mise en place pour recueillir et traiter les demandes d’hébergement, tandis qu’une unité mobile reste mobilisée pour assurer le transport vers l’hôpital en cas de besoin.

Les témoignages recueillis sur place soulignent l’importance de cet accompagnement. Une femme enceinte évacuée de Ksar El Kébir a confié que les coupures d’eau et d’électricité avaient rendu la situation intenable, saluant l’accueil et l’assistance médicale reçus dès son arrivée au centre.

Lire aussi : Inondations à Ksar El Kébir: un dispositif spécial pour les futures mères mis en place à Larache

Parallèlement, les autorités locales de Larache ont déployé un dispositif d’accueil dédié aux personnes âgées évacuées des zones inondées. Le Centre d’appui aux enfants en situation de handicap a notamment été réquisitionné pour héberger une cinquantaine de seniors, en coordination avec l’INDH et la division de l’action sociale de la préfecture.

Outre ces structures, plusieurs foyers pour étudiants et étudiantes ont également été mobilisés pour accueillir des sinistrés, tandis que le centre d’hémodialyse de Larache a été mis à contribution afin de garantir la continuité des soins pour les patients dépendants de ce service, eux aussi affectés par les inondations.

Au total, jusqu’à vendredi, les opérations d’évacuation ont permis de mettre à l’abri 154.309 personnes, dont 112.695 dans la province de Larache, 23.174 à Kénitra, 14.079 à Sidi Kacem et 4.361 à Sidi Slimane. Ces chiffres témoignent de l’ampleur de la mobilisation logistique et humaine engagée, dans un contexte où la situation hydrologique demeure préoccupante et susceptible d’évoluer.