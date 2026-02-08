Mise à jour. Inondations: quatre morts à Tétouan et recherches en cours

Les fortes pluies ont provoqué dans la nuit de samedi à dimanche de graves inondations à Tétouan, causant la mort de quatre personnes et des dégâts matériels importants, apprend Le360 de source bien informée. Les crues ont coupé plusieurs routes et envahi des quartiers.

Un garçon et une fille de moins de 13 ans qui voyageait à bord d’une voiture avec au moins un adulte et un autre enfants, ont été retrouvés morts dans l’oued Rmilat, près du douar Hricha. Le lendemain matin, les autorités ont découvert le corps d’un homme de 30 ans et celui d’un enfant de 12 ans, frère des deux victimes. Tous les corps ont été transférés à la morgue de l’hôpital de Tétouan, indiquent nos sources.

Les autorités poursuivent les recherches pour retrouver d’éventuels disparus qui se trouvaient dans un autre véhicule emporté par les crues.

Dans un incident séparé, et qui n’est pas dû aux intempéries, un enfant de 7 ans et sa sœur de 5 ans ont trouvé la mort après l’effondrement du mur de la cuisine de leur maison située au douar Daaïdâat. Leur frère aîné a été blessé et transporté à l’hôpital universitaire de Tanger avec des fractures au bras et à la jambe droite. Renseignement pris, le drame n’est pas lié aux crues que subit la ville.

Les pluies intenses ont inondé plusieurs quartiers de Tanger et Tétouan, provoquant des dégâts dans les habitations et commerces, ainsi que des glissements de terrain et des fissures sur certaines routes. À Tanger, plusieurs résidences, notamment à Beni Makada, ont été submergées par les eaux. Dans la zone de Mesnana, le mur d’une propriété s’est effondré sur une voiture en stationnement, la détruisant entièrement et bloquant la route.

Inondations à Tanger et Tétouan.(S.Kadry/Le360)

À Tétouan, les crues ont endommagé plusieurs véhicules et interrompu la circulation dans plusieurs quartiers. Les routes menant à la ville depuis Chefchaouen et celles vers Tanger et Martil ont été partiellement submergées.

Les autorités locales, avec le soutien des forces auxiliaires et de la protection civile, ont déployé des engins et des équipes pour rouvrir les routes et poursuivre les recherches des personnes disparues.