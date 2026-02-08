Après Leonardo, Marta: ce qu’il faut savoir sur la nouvelle tempête qui frappe le Maroc

À peine remis des importantes précipitations provoquées par la tempête Leonardo, le Maroc affronte un nouvel épisode météorologique agité. Les services météorologiques annoncent l’arrivée de la tempête Marta, susceptible d’engendrer de fortes averses, des rafales de vent soutenues et des conditions maritimes dangereuses, appelant les populations des zones concernées à la plus grande vigilance.

Les conditions météorologiques des prochains jours devraient en effet rester perturbées sous l’effet de la tempête Marta. Selon Houcine Youaabed, responsable de la communication à la Direction générale de la météorologie, «le Maroc restera sous l’influence d’une nouvelle dépression liée à la tempête Marta, située à l’ouest du Portugal et qui affecte principalement la péninsule ibérique, en provoquant de fortes averses».

Le responsable précise que «cette situation touchera également notre pays avec des précipitations modérées à parfois fortes».

السيد الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية، يقدم الأسباب العلمية للحالة الجوية الاستثنائية والتوقعات الجوية في الأيام المقبلة

Le spécialiste indique par ailleurs que «des pluies comprises entre 40 et 70 millimètres sont attendues dans les régions du Détroit et du bassin du Loukkos, avec également des précipitations modérées sur les zones côtières». Il met en garde contre l’état de la mer, soulignant que «ces conditions météorologiques seront aussi marquées par une mer agitée avec un niveau de vigilance rouge», appelant à la prudence et recommandant «d’éviter de s’aventurer dans les oueds, les pentes et les zones inondées, ainsi que de rester vigilant face aux vents forts attendus dans les régions du nord, notamment en faisant attention aux objets susceptibles de chuter».

Revenant sur la situation observée ces derniers jours, Houcine Youaabed explique que «la première moitié de l’hiver a été exceptionnelle en raison de la succession de perturbations météorologiques ayant concerné le Maroc et provoqué d’importantes précipitations». Il attribue cette situation au fait que «l’affaiblissement du vortex polaire a permis l’installation d’un courant d’ouest transportant l’humidité depuis les régions tropicales, en passant par l’océan Atlantique vers notre pays ainsi que vers l’Espagne et le Portugal», ce qui a entraîné «des précipitations successives et régulières durant ces dernières semaines».

Plus de pluie en 24 heures qu’en deux mois

Concernant la tempête Leonardo, il souligne que «notre pays a enregistré mardi et mercredi d’importantes précipitations, notamment dans le nord-ouest». Il ajoute que «les quantités de pluie ont atteint dans certaines régions plus de 130 millimètres en 24 heures», précisant qu’«à Aïn Aïcha, les cumuls ont dépassé 142 millimètres en deux jours, soit l’équivalent d’environ deux à trois mois de pluie», concluant que «ces chiffres témoignent de la puissance de la tempête ayant touché le pays».

Face à cette succession de tempêtes et de précipitations exceptionnelles, les autorités, pleinement mobilisées, appellent à la plus grande prudence. Il est crucial de suivre les bulletins météorologiques, de rester à l’écart des zones inondables et de ne pas sous-estimer la force du vent et de la mer. La prudence reste le meilleur rempart contre les risques liés aux intempéries.