Economie

Stocks limités en carburant au Maroc: les compagnies aériennes appelées à adapter leurs ravitaillements

Sur le tarmac d'un aéroport.

En raison d’une limitation temporaire de l’approvisionnement en carburant dans tous les aéroports marocains, la Direction de l’aviation civile appelle les compagnies opérant vers le Maroc à adapter leur planification de carburant. Les vols long-courriers doivent embarquer le maximum de carburant au départ, tandis que les vols courts et moyens doivent prévoir une quantité suffisante pour effectuer l’aller-retour sans dépendre des ravitaillements locaux.

Par La Rédaction
Le 08/02/2026 à 09h03

Face à une limitation temporaire de l’approvisionnement en carburant aviation dans l’ensemble des aéroports marocains, la Direction de l’aviation civile (DAC) a lancé un appel aux compagnies aériennes opérant vers le royaume. L’institution recommande que tous les vols, qu’ils soient réguliers, charter ou cargo, prévoient un ravitaillement suffisant pour garantir le vol retour, afin d’éviter tout désagrément pour les passagers et le trafic aérien, apprend Le360.

Les compagnies exploitant des avions long-courriers doivent charger le maximum de carburant possible au départ, en respectant les limites de performance et de sécurité de l’appareil. Pour les avions court ou moyen courriers, il est demandé de doubler la quantité de carburant embarquée afin de couvrir l’aller-retour vers le Maroc sans dépendre des ravitaillements locaux, sauf pour les besoins strictement liés à la sécurité.

La DAC souligne que cette mesure est temporaire et vise à garantir la continuité des vols tout en maintenant un niveau de sécurité optimal pour les passagers et les équipages. Les compagnies sont également invitées à limiter le ravitaillement sur le sol marocain au strict nécessaire, afin de gérer au mieux les stocks disponibles dans les aéroports.

Les tempêtes et les fortes houles qui frappent le Maroc depuis plusieurs semaines continuent de perturber l’activité portuaire, en ralentissant notamment le déchargement des navires acheminant carburants et gaz butane.

Lire aussi : Difficultés d’approvisionnement en carburant: le ministère tente de rassurer

Dans un communiqué, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable reconnaît l’impact des conditions météorologiques exceptionnelles que connaît le pays depuis plusieurs semaines, lesquelles ont affecté l’activité de certains ports du Royaume. Le ministère indique suivre de près, en coordination avec les professionnels du secteur, l’évolution des niveaux de stocks ainsi que la situation des navires en attente de déchargement dans les ports. Plus d’un million de tonnes supplémentaires de produits pétroliers se trouvent actuellement à bord de navires, en attente de déchargement dès l’amélioration des conditions météorologiques.

À la date du jeudi 5 février, le stock national de produits pétroliers s’élevait à 617.000 tonnes, indiquait le ministère. Dans une question écrite adressée à la ministre de tutelle, datée du 6 février, la députée Fatima Tamni, membre de la Fédération de la gauche démocratique (FGD), s’interrogeait sur ce niveau de stock jugé faible, au regard d’une consommation annuelle de produits pétroliers au Maroc dépassant 12 millions de tonnes, soit environ un million de tonnes par mois.

Sur cette base, la députée estime que le volume de stocks annoncé par le gouvernement correspondrait à moins de trois semaines de consommation, soit environ 18 jours d’autonomie. Elle rappelle que la législation marocaine prévoit la constitution de réserves stratégiques couvrant 60 jours de consommation, ce qui représenterait près de deux millions de tonnes.

Par La Rédaction
Le 08/02/2026 à 09h03
#Aérien#Carburants#Intempéries#Laila Benali

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: pénuries ponctuelles de carburant, les automobilistes témoignent

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Difficultés d’approvisionnement en carburant: le ministère tente de rassurer

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Difficultés d’approvisionnement en carburant dans plusieurs régions: des voix s’élèvent contre le mutisme du gouvernement et du GPM

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

L’œil de Carlos. Carburant: moins cher à la source, toujours plus cher à la pompe

Articles les plus lus

1
Sahara: Alger courbe l’échine et rejoint la table des négociations
2
Les retenues des barrages frôlent 11 milliards de m³, les déversements se poursuivent
3
Chems-Eddine Hafiz: un agent d’influence de Tebboune à la tête de la Grande Mosquée de Paris
4
Oued El Makhazine: immersion dans les opérations de déversement préventif
5
Ksar El Kébir vue du ciel: la montée des eaux se poursuit et engloutit, peu à peu, toute la ville
6
Résolution 2797: l’alignement européen change la donne
7
A quoi ressemblent Sidi Kacem et Sidi Slimane, inondées par la crue de l’oued Sebou
8
Avis d’expert: Ksar El Kébir, Sidi Slimane, Sidi Kacem... Tout ce qu’il faut savoir sur les crues qui sévissent au Maroc
Revues de presse

Voir plus