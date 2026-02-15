De M’diq à Ksar El Kébir: une opération d’envergure pour le retour sécurisé des familles sinistrées

Les autorités de la préfecture de M’diq-Fnideq coordonnent l'embarquement des passagers à destination de Ksar El Kébir.

L’heure est au retour à la normale dans le Nord. Ce dimanche, la préfecture de M’diq-Fnideq a donné le coup d’envoi d’une vaste opération de rapatriement pour les citoyens qui avaient été évacués d’urgence suite aux intempéries exceptionnelles ayant frappé la province de Larache, et plus particulièrement la ville de Ksar El Kébir.

Cette mobilisation s’inscrit directement dans la stratégie du ministère de l’Intérieur visant à garantir une réintégration sûre et progressive des populations sinistrées dans leurs communes d’origine.

L’opération reflète l’engagement constant des autorités publiques pour gérer les séquelles des fortes perturbations climatiques. Pour rappel, l’évacuation préventive de nombreuses familles avait été ordonnée pour protéger les vies et les biens, offrant aux sinistrés un hébergement temporaire dans des conditions dignes.

Aujourd’hui, les services de la préfecture, en coordination étroite avec la Protection Civile, les forces de sécurité et les acteurs de la société civile, déploient des moyens logistiques importants pour que ce retour se fasse de manière fluide et organisée.

Sur le terrain, un programme rigoureux a été mis en place pour transporter environ 1.000 personnes, initialement accueillies dans quatre centres d’hébergement répartis entre les villes de Fnideq, M’diq et Martil.

Pour ce premier jour du processus de retour, les services de la préfecture ont mobilisé 15 bus pour transporter gratuitement les familles concernées, dans des conditions appropriées respectant les normes de sécurité et de confort. Un accompagnement nécessaire a été assuré durant toutes les étapes du trajet afin de garantir la fluidité de l’opération et d’éviter tout encombrement ou confusion.

Cette étape cruciale repose sur une approche profondément humaine. Les responsables veillent scrupuleusement à la dignité et à la sécurité des bénéficiaires tout au long du processus.

Interrogés par la MAP, de nombreux citoyens ont exprimé leur soulagement face à la qualité de l’accueil et de l’organisation. Ils ont tenu à saluer la mise en œuvre des instructions royales, dont la gestion proactive a été déterminante pour sécuriser les populations et préserver les vies humaines tout au long de cette crise.

La mobilisation reste totale au niveau de la préfecture de M’diq-Fnideq. Les navettes gratuites continuent de relier les centres d’accueil aux zones sinistrées de Larache, assurant que chaque citoyen puisse regagner son foyer dans les meilleures conditions possibles après cette période éprouvante.