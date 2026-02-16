Attijariwafa bank à Ksar El Kébir: toutes les agences prêtes à accueillir les clients

Dès l’annonce par les autorités locales du retour des habitants de Ksar El Kébir dans les quartiers non touchés, le groupe bancaire a rapidement pris des mesures pour reprendre ses activités. Tout au long de la journée de dimanche, les agences ont été mobilisées avec la présence de plusieurs employés afin de pouvoir offrir des services aux citoyens dès 8 heures lundi matin.

Des travaux de nettoyage et d’organisation ont été réalisés dans plusieurs agences d’Attijariwafa bank, qui avaient fermé leurs portes il y a plus d’une semaine suite aux inondations ayant frappé certains quartiers de Ksar El Kébir.

Ahmed Ghanbouri, directeur des agences bancaires Attijariwafa bank au Loukkos, explique: «Depuis hier, nous travaillons pour relancer l’activité bancaire à Ksar El Kébir après les inondations qui ont frappé la ville, grâce à la mobilisation complète et à l’intervention rapide de tous les employés du groupe, tant au niveau local que national.»

Il a ajouté: «Je suis heureux de confirmer que toutes les agences de Ksar El Kébir, ainsi que les distributeurs automatiques et les services bancaires numériques, sont désormais prêts à accueillir les clients et à offrir tous les services dans les meilleures conditions.»

Il a conclu en rappelant l’importance de la solidarité: «Nous réaffirmons notre esprit de solidarité avec les habitants de Ksar El Kébir et notre engagement constant à les soutenir pour les aider à surmonter cette période difficile.»