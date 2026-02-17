Société

Attijariwafa bank sacré Top Employer à Londres pour la quatrième année consécutive

Attijariwafa bank a été distingué, pour la quatrième année consécutive, par la certification Top Employer, reconnaissance internationale de référence délivrée par le Top Employers Institute

Attijariwafa bank confirme son excellence en matière de gestion du capital humain en décrochant, pour la quatrième année d’affilée, la certification internationale Top Employer. La distinction a été remise à Londres par le Top Employers Institute, consacrant la solidité et la maturité du modèle RH du Groupe.

Par La Rédaction
Le 17/02/2026 à 19h43

Pour la quatrième année consécutive, Attijariwafa bank figure parmi les organisations les plus performantes au monde en matière de pratiques RH. Le 5 février 2026, à Londres, le Groupe a reçu la certification Top Employer, une reconnaissance internationale de référence qui distingue les entreprises répondant aux standards les plus élevés en gestion du capital humain.

Cette reconnaissance consacre la solidité, la cohérence et la maturité du modèle RH d’Attijariwafa bank, conçu comme un pilier structurant de sa gouvernance et un levier déterminant de performance durable. Elle confirme l’alignement de la stratégie du Groupe avec les meilleures références internationales en matière de leadership, d’innovation managériale et d’excellence opérationnelle, indique un communiqué du groupe.

Dans un environnement bancaire en profonde transformation technologique, économique et sociétale, Attijariwafa bank a fait le choix d’ériger le développement de son capital humain au cœur de son projet institutionnel. Le Groupe déploie une politique RH anticipative, destinée à attirer, développer et engager des talents capables d’accompagner l’évolution des métiers et la complexité croissante des organisations financières, peut-on lire dans le communiqué.

Lire aussi : Crowdfunding: partenariat stratégique entre le groupe Attijariwafa bank et Kiwi Collecte

L’obtention de cette quatrième certification consécutive traduit également la capacité d’Attijariwafa bank à inscrire son action dans une vision de long terme, fondée sur l’agilité, la responsabilité et la création de valeur durable. Elle renforce son positionnement d’employeur de référence, reconnu pour la qualité de ses pratiques, la robustesse de ses dispositifs de développement des compétences et la cohérence de son modèle managérial.

La stratégie RH du Groupe repose sur le développement continu et stratégique des compétences, sur un investissement durable dans la formation et les parcours professionnels, sur l’innovation RH comme levier de transformation organisationnelle, ainsi que sur la promotion du bien-être au travail comme socle d’engagement et de performance collective. Elle s’inscrit aussi dans une dynamique de renforcement d’une marque employeur exigeante, responsable et attractive à l’échelle panafricaine et internationale.

À travers cette reconnaissance renouvelée, Attijariwafa bank poursuit la construction d’un modèle RH ambitieux et responsable, contribuant durablement à la création de valeur économique, sociale et humaine, conclut le communiqué.

#Attijariwafa bank#Top Employer#RH

