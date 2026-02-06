Paiement électronique et pharmacie: Attijari Payment et Sobrus structurent une offre intégrée

Le partenariat annoncé entre Attijari Payment et Sobrus constitue un signal fort dans le secteur pharmaceutique qui, dans un environnement du digital marqué par la montée en puissance des usages digitaux, apparaît comme un segment stratégique, à la croisée des enjeux de santé publique, de conformité réglementaire et de performance opérationnelle. Attijari Payment et Sobrus entendent répondre à cette triple exigence en proposant aux officines marocaines des solutions de paiement modernes, sécurisées et directement intégrées à leurs systèmes de gestion.

Sur le plan économique, l’accord repose sur une complémentarité claire. Attijari Payment, établissement de paiement agréé spécialisé dans les solutions électroniques, apporte son infrastructure transactionnelle et son expertise en matière de sécurité et de fiabilité des flux. Sobrus, de son côté, s’est positionné comme un éditeur de plateforme digitale dédiée aux pharmacies, couvrant la gestion, l’accompagnement métier et la digitalisation des processus. Ainsi, les deux partenaires visent une intégration fluide du paiement dans le parcours quotidien de l’officine, réduisant les frictions opérationnelles et améliorant l’expérience client.

Pour Attijari Payment, l’enjeu dépasse la seule dimension technologique. «Ce partenariat avec Sobrus s’inscrit pleinement dans notre ambition d’accompagner le secteur pharmaceutique marocain, pilier essentiel du système de santé, à travers des solutions de paiement fiables, sécurisées et adaptées aux réalités métier», souligne Fahd Bettache, Directeur général d’Attijari Payment, cité dans le communiqué. La digitalisation des pharmacies est ainsi présentée comme un levier de modernisation d’un maillon central du parcours de soins, avec des retombées attendues sur la traçabilité, la conformité et l’efficacité des transactions.

Du côté de Sobrus, l’intégration du paiement connecté marque une inflexion stratégique. «Fidèles à notre mission – pharmacies sereines, patients satisfaits – nous franchissons une nouvelle étape: l’intégration du paiement connecté au cœur de notre plateforme», explique Omar Sefiani, CEO de Sobrus, dans le même communiqué. Cette évolution renforce un modèle où gestion interne, exigences réglementaires et parcours patient sont alignés au sein d’un écosystème numérique unifié.

Au-delà des déclarations, le partenariat s’inscrit dans une dynamique sectorielle plus large. La pharmacie marocaine, confrontée à une pression sur les marges, à des exigences de traçabilité renforcées et à des attentes des patients en matière de rapidité et de transparence, se trouve incitée à investir dans des solutions digitales intégrées.

L’adossement du paiement électronique aux outils de gestion constitue, dans ce contexte, un facteur de rationalisation des opérations et de sécurisation des flux financiers.

Le communiqué met également en avant une ambition systémique, celle de contribuer à l’émergence d’un écosystème pharmaceutique «plus innovant, plus performant et durablement orienté vers l’avenir». Cette formulation traduit une volonté de dépasser l’offre ponctuelle pour structurer un standard de marché, susceptible d’accompagner la transformation numérique d’un secteur encore hétérogène dans ses niveaux d’équipement.