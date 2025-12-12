Paiements électroniques: six projets d’acquisition des actifs du CMI notifiés au Conseil de la concurrence

Le Conseil de la concurrence a rendu publics, le 11 décembre 2025, six communiqués relatifs à des projets de concentration économique impliquant l’acquisition par plusieurs opérateurs -Naps SA, Attijari Payment SA, Lana Cash SA, Cdm Pay SA, Maroc Traitement de Transactions SA et Al Filahi Cash SA - d’éléments d’actifs du Centre Monétique Interbancaire (CMI).

Ces opérations portent sur le transfert de contrats d’adhésion de commerçants, couvrant les activités de paiements monétiques sur terminaux de paiement électronique (TPE) et, pour certaines sociétés, les services de paiement en ligne incluant l’acquisition PEL et le Gateway E-Commerce (PSP).

Comme le prévoit la loi, les résumés publiés reflètent uniquement les informations fournies par les parties, sans préjuger de l’appréciation du Conseil. Les tiers intéressés disposent jusqu’au 22 décembre 2025 pour soumettre leurs observations.

Le CMI, dont les contrats sont au cœur de ces opérations, est une société anonyme marocaine spécialisée dans les solutions de paiements électroniques.

Pour rappel, le Conseil de la concurrence avait déjà accordé au CMI une prolongation exceptionnelle des délais pour céder ses contrats d’acquisition. Le CMI a jusqu’au 30 avril 2026 pour transférer les contrats conclus avec les administrations et établissements publics, et jusqu’au 31 janvier 2026 pour ceux signés avec les commerçants privés.

Cette décision répondait à une demande du CMI, motivée par la nécessité d’obtenir plusieurs autorisations réglementaires et par la mobilisation de ses équipes dans le cadre de la préparation de la CAN 2025. Le Conseil avait estimé qu’un report était nécessaire pour éviter toute perturbation des services de paiement électronique, tout en maintenant une astreinte journalière en cas de non-respect des nouveaux délais.

Cette mesure s’inscrit dans le processus de retrait du CMI de l’activité d’acquisition, au profit d’une ouverture élargie à la concurrence, notamment aux établissements de paiement.