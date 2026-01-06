Attijariwafa bank et l’INSEA renforcent leur partenariat stratégique au service des jeunes talents

Lors de la signature de la convention de partenariat entre Attijariwafa bank et l'INSEA, le 29 décembre 2025 à Casablanca.

La convention signée lundi 29 décembre entre Attijariwafa bank et l’INSEA au siège du groupe bancaire à Casablanca, marque une nouvelle étape dans la coopération de longue date entre les deux institutions. Elle ambitionne de structurer et d’approfondir les actions conjointes des deux partenaires afin de mieux aligner les parcours académiques avec les besoins réels de l’économie et du marché de l’emploi.

Construite au fil des années sur une relation de confiance, cette collaboration repose sur une vision commune du développement des compétences et de l’accompagnement des jeunes talents vers le monde professionnel. En mettant en commun leurs expertises, Attijariwafa bank et l’INSEA entendent favoriser l’excellence académique, l’innovation et la montée en compétences des futurs cadres.

Le cadre de cette coopération prévoit la multiplication des opportunités offertes aux étudiants de l’INSEA. Il s’agit notamment d’initiatives d’immersion professionnelle, de recrutements de jeunes diplômés, de l’accès à des programmes de développement spécifiques tels que le Graduate Program, l’Alternance ou les Company Projects, ainsi que la réalisation de projets conjoints dans les domaines de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

La cérémonie de signature s’inscrit dans un contexte marqué par l’évolution rapide des métiers et la nécessité, pour les entreprises comme pour les établissements de formation, d’anticiper les compétences de demain. Ce partenariat se veut ainsi un levier stratégique pour accompagner ces transformations et préparer des profils capables de s’adapter à un environnement en constante mutation.

«La signature de cette convention avec l’INSEA illustre notre ambition de consolider, dans la durée, le pont entre l’excellence académique et le monde de l’entreprise», déclare Mohamed Soussi, directeur général adjoint en charge du Capital Humain Groupe. «En nous associant à une institution de référence, nous œuvrons à la préparation de talents capables d’évoluer et de créer de la valeur dans un environnement en profonde transformation», ajoute-t-il.

«À travers des parcours professionnalisants et des initiatives concrètes d’intégration, ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre vision d’une démarche RH agile, engagée et performante, au service de la croissance et de la transformation du Groupe, au Maroc comme à l’échelle du continent africain», confirme-t-il.

«Toute la famille de l’INSEA -professeurs, personnels administratifs et étudiants- est fière de cette collaboration avec le prestigieux groupe Attijariwafa bank», déclare Mohamed Jaouad El Qasmi, directeur général de l’INSEA. «Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la nouvelle stratégie de développement de l’Institut, qui accorde une importance cruciale à la synergie entre le monde académique et le monde de l’entreprise», conclut-il, confirmant la volonté de l’INSEA de renforcer l’employabilité et l’ouverture professionnelle de ses étudiants.