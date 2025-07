Attijariwafa bank et MadfoatCom s’associent pour transformer le paiement électronique

Lors de la signature de l'accord entre Attijariwafa bank et MadfoatCom.

Cet accord reflète l’engagement commun à améliorer l’expérience client, l’efficacité et la sécurité des paiements électroniques et vise à offrir des plateformes centrées sur l’utilisateur qui simplifient le paiement de factures pour les particuliers et les entreprises, souligne Attijariwafa bank dans un communiqué.

Les efforts conjoints se concentreront sur la co-création et le déploiement de solutions avancées, visant à simplifier la gestion des factures, à encourager l’adoption du digital et à favoriser l’innovation.

«Notre partenariat avec Attijariwafa bank marque une étape importante dans nos efforts pour élargir l’accès à des solutions de paiement intelligentes et sécurisées», a déclaré Barakat Ali Al-Shanableh, PDG de MadfoatCom Maroc.

Et d’ajouter: «Ensemble, nous ambitionnons d’offrir des services évolutifs et innovants qui répondent aux attentes des clients et soutiennent l’inclusion financière.»