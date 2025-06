Attijariwafa bank célèbre l’entrepreneuriat à l’occasion de la grande finale des trophées Ana Maak

Dans un communiqué, Attijariwafa bank a annoncé avoir organisé la grande finale de la 4ème édition des trophées Ana Maak, «un événement désormais incontournable pour la promotion de l’entrepreneuriat au Maroc».

Cet événement a été «un moment de communion» rassemblant les acteurs de l’écosystème entrepreneurial dont les directeurs généraux de Tamwilcom, l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), le Centre régional d’investissement (CRI) de Casa-Settat, Maroc PME, la Maison de l’artisan, la Fondation marocaine pour l’éducation financière (FMEF) et de l’Office de développement de la coopération (CODCO), indique la banque.

«Cette 4ème édition a battu tous les records en termes de participation sur le portail www.daralmoukawil.com et a mobilisé plus de 11.000 porteurs de projets à travers les 12 régions du Royaume, confirmant le succès remarquable de cette initiative», note-t-elle.

À l’issue des compétitions régionales qui ont permis de primer les 3 meilleurs projets de chaque région, 12 lauréats arrivés premiers des classements régionaux ont été sélectionnés pour présenter leurs projets devant un jury national composé d’experts du monde entrepreneurial.

Trois grands gagnants ont été désignés et bénéficieront d’un soutien financier allant jusqu’à 100.000 dirhams, en plus d’un accompagnement non financier personnalisé. Un prix «Coup de cœur du public», issu d’un vote en ligne qui a rassemblé près de 4.000 votants, a également été attribué, renforçant la dimension participative et interactive de l’événement.

Au-delà des récompenses, relève la banque, les lauréats auront accès à un dispositif complet d’accompagnement incluant:

• L’ouverture d’un compte professionnel gratuit,

• Un coaching personnalisé via le réseau Dar Al Moukawil,

• Une opportunité de référencement auprès de la direction des achats du groupe.

«Avec les trophées Ana Maak, Attijariwafa bank réaffirme son engagement en faveur d’un entrepreneuriat inclusif et durable, en particulier auprès des jeunes et des femmes, acteurs clés du développement économique et social du Maroc», conclut Attijariwafa bank.