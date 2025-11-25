Excellence académique, employabilité et innovation: Attijariwafa bank et le Groupe ISCAE concluent un partenariat stratégique

Ce partenariat vise à intensifier les synergies entre le monde académique et celui de l’entreprise afin de promouvoir l’excellence académique, l’employabilité et l’innovation. Il permettra notamment de:

Renforcer les opportunités de stages, de recrutement et de programmes immersifs;

Mettre en place des coopérations autour des parcours académiques et programmes de formation;

Intégrer des jeunes talents dans des dispositifs avancés tels que les Graduate Programs;

Développer des initiatives conjointes en entrepreneuriat et innovation.

La cérémonie de signature, organisée au siège d’Attijariwafa bank à Casablanca, marque une nouvelle étape dans la dynamique commune des deux institutions, engagées en faveur d’une jeunesse évoluant dans un environnement en transformation rapide.

À cette occasion, Monsieur Mohamed Soussi, directeur général adjoint en charge du capital humain groupe d’Attijariwafa bank, a déclaré: «À travers ce partenariat stratégique avec l’ISCAE, nous réaffirmons notre conviction profonde: celle que l’avenir de l’Afrique se construira par l’investissement dans son capital humain. En alignant nos ambitions et nos valeurs, nous érigeons un pont durable entre le monde académique et celui de l’entreprise, pour accompagner les jeunes talents dans leur formation, leur insertion professionnelle et le développement de leurs compétences d’avenir. L’innovation, moteur de transformation pour nos économies, est au cœur de cette alliance ; elle incarne notre volonté commune d’anticiper les métiers de demain et de faire émerger une nouvelle génération de leaders africains, agiles, responsables et ouverts sur le monde».

Lors de la cérémonie de signature de la convention de partenariat stratégique entre Attijariwafa bank et l'ISCAE.

De son côté, Monsieur Tarik El Malki, directeur général du groupe ISCAE, a affirmé: «À travers ce partenariat, le Groupe ISCAE réaffirme sa volonté d’ouvrir le monde académique sur les réalités économiques et les besoins du marché. Avec Attijariwafa bank, nous créons des passerelles concrètes pour permettre à nos étudiants de vivre des expériences formatrices, d’innover et de développer les compétences de demain. Ce partenariat offre aux jeunes des opportunités réelles d’apprentissage, d’innovation et de développement. En conjuguant nos expertises avec celles d’Attijariwafa bank, nous contribuons à bâtir une génération de leaders responsables, porteurs de valeurs et d’ambition pour leur pays et pour l’Afrique».

En tant qu’acteur panafricain de référence, Attijariwafa bank réaffirme ainsi son engagement en faveur du développement du capital humain, première richesse du continent.