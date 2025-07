Attijariwafa bank lance «Open Start by Wenov»

Attijariwafa bank, à travers son entité dédiée à l’innovation Wenov, annonce le lancement de son programme d’Open Innovation: Open Start by Wenov.

Cette initiative stratégique, placée cette année sous le thème de l’Intelligence artificielle, vise à renforcer la dynamique d’innovation ouverte du groupe en collaboration avec des startups à fort potentiel, indique Attijariwafa bank dans un communiqué.

Des partenaires de référence pour un accompagnement ciblé

Pour cette édition 2025, Attijariwafa bank s’associe avec deux incubateurs de renom pour accompagner les startups tout au long du programme. Le premier est CEED Maroc, acteur majeur de l’accompagnement entrepreneurial. Il sera en charge de 11 challenges identifiés au niveau de la banque et ses filiales de financement spécialisées au Maroc.

Le deuxième incubateur est OST International, expert en innovation sur le continent africain, accompagnera 4 challenges portés par les filiales à l’international du groupe.

Un programme structuré autour de la co-innovation

Open Start by Wenov repose sur une approche tripartite réunissant des startups matures sélectionnées pour leur capacité d’innovation, les experts métiers et techniques d’Attijariwafa bank et les organismes accompagnateurs CEED Maroc et OST International.

Le programme permet la co-construction de Proofs of Concept (POC) autour de thématiques stratégiques pour le groupe.

«En lançant cette nouvelle édition, Attijariwafa bank réaffirme son engagement à stimuler l’innovation collaborative, à renforcer les synergies avec l’écosystème entrepreneurial et à faire de l’Intelligence artificielle un levier de transformation durable», souligne le groupe.