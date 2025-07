Immersive Fintech Day: Attijariwafa Bank et KPMJ continuent à encourager l’innovation

Elise Broumm, responsable Smart Up et Ideation chez Attijariwafa Bank. (S.Bouchrit/Le360)

Attijariwafa Bank, par le biais de son entité dédiée à l’innovation, Wenov, en partenariat avec KPMG Maroc, a organisé hier, lundi 30 juin, la 2ème édition de l’Immersive Fintech Day. Cet événement phare a réuni 8 fintechs prometteuses et les experts métiers de la banque pour collaborer sur des solutions novatrices dans divers domaines financiers.

L’objectif principal de cet événement était de favoriser la collaboration entre les fintechs émergentes et les métiers traditionnels de la banque. La journée a été structurée autour de huit use cases prioritaires identifiés par Attijariwafa Bank, couvrant des aspects variés tels que le digital retail, la cybersécurité, les marchés des capitaux, et bien d’autres encore.

«Nous avons voulu une édition plus opérationnelle avec de la co-construction entre les fintechs et les startups. La première partie a permis à huit fintechs de travailler en étroite collaboration avec nos experts métiers et IT sur des projets stratégiques pour la banque», déclare Elise Broumm, responsable Smart up et Ideation chez Attijariwafa Bank. «La deuxième partie a été consacrée à la présentation des pitchs des startups, suivie par un travail continu avec les équipes métiers pour faire émerger de nouveaux projets», continue-t-elle.

«L’objectif de cette édition était de réunir deux mondes, celui de la banque et celui de la fintech, pour répondre de manière précise aux besoins des consommateurs en s’appuyant sur les technologies innovantes en plein essor», confirme Tarik Smires, country lead Maghreb à KPMG. «Nous sommes fiers de voir l’évolution significative du marché des fintechs au Maroc, passant de quelques initiatives il y a 10 ans à près d’une centaine aujourd’hui», conclut-il.

L’événement a également souligné l’importance croissante des fintechs dans le paysage financier marocain, en tant qu’acteurs clés contribuant à l’innovation et à la transformation numérique du secteur bancaire. Cette initiative de co-construction entre Attijariwafa Bank et KPMG Maroc témoigne de leur engagement commun à soutenir et à intégrer les innovations technologiques pour améliorer l’expérience client et renforcer la compétitivité sur le marché.

Le second Immersive Fintech Day s’inscrit ainsi dans la continuité de la dynamique d’innovation d’Attijariwafa Bank, confirmant son rôle de leader dans l’adoption des technologies de pointe et dans la promotion de partenariats stratégiques avec les acteurs de l’écosystème fintech au Maroc.