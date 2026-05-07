Attijariwafa bank lance une offre d’hébergement intégrée à son application mobile, en partenariat avec Nuitée

Attijariwafa bank a lancé une offre d’hébergement intégrée à son application mobile, en partenariat avec Nuitée.

Dans un communiqué, Attijariwafa bank annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Nuitée, plateforme technologique de distribution de voyage, pour proposer à ses clients une offre de réservation directement intégrée à son application bancaire Attijari Mobile.

Ce partenariat représente pour Nuitée la première collaboration avec un groupe bancaire en Afrique, et une étape clé pour Attijariwafa bank dans sa stratégie visant à construire un écosystème de services autour du voyage, du lifestyle et de la mobilité.

Une expérience de réservation intégrée, simple et sécurisée

Depuis l’application mobile d’Attijariwafa bank, les clients pourront accéder à plus de 2,8 millions d’hébergements à travers le monde, consulter les disponibilités en temps réel, et bénéficier de conditions tarifaires exclusives spécialement négociées pour les clients d’Attijariwafa bank, avec des tarifs compétitifs. L’ensemble du parcours – de la recherche à la réservation – s’effectue sans quitter l’environnement digital de la Banque, avec un paiement sécurisé par débit de compte dans l’application.

Ce partenariat combine deux expertises complémentaires: Attijariwafa bank apporte la relation client, la fiabilité de son infrastructure digitale et la confiance que lui accorde sa base de clientèle.

Nuitée, quant à elle, met à disposition une plateforme technologique de distribution de voyage alliant couverture mondiale d’hébergements, une API performante, une intégration en marque blanche ainsi que des technologies avancées de mapping et de pricing.

Vers un écosystème Travel, Lifestyle & Mobilité

Ce partenariat s’inscrit dans une approche structurée et résolument orientée vers l’avenir, visant à déployer un ensemble de services extra-bancaires directement accessibles via l’application d’Attijariwafa bank. Cette offre est articulée autour de trois piliers — le voyage, le lifestyle et la mobilité —, l’hébergement constituant la première brique d’un écosystème appelé à se déployer et à s’enrichir progressivement.

Dans un contexte où les usages digitaux évoluent rapidement, notamment dans le secteur du voyage, Attijariwafa bank entend renforcer son rôle de partenaire du quotidien en allant au-delà des services bancaires traditionnels. L’ambition est de proposer des solutions utiles, accessibles et créatrices de valeur pour l’ensemble de sa clientèle.