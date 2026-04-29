Economie

Attijari Payment et Africa-Exchange scellent un partenariat stratégique au service de la modernisation des bureaux de change au Maroc

De gauche à droite: Fahd Bettache, directeur général d’Attijari Payment, et Mahmoudi Abderrazak, président d’Africa-Exchange.

De gauche à droite: Fahd Bettache, directeur général d’Attijari Payment, et Mahmoudi Abderrazak, président d’Africa-Exchange.

Attijari Payment et Africa-Exchange annoncent la signature d’un partenariat stratégique visant à accélérer l’adoption des solutions de paiement électroniques et à accompagner la modernisation des bureaux de change au Maroc.

Par La Rédaction
Le 29/04/2026 à 09h56

À travers cette collaboration, les deux partenaires conjuguent leurs expertises afin de proposer aux acteurs du change des solutions de paiement modernes, sécurisées et adaptées aux spécificités du secteur, en phase avec l’évolution des usages et les exigences réglementaires.

«Ce partenariat avec Africa-Exchange s’inscrit pleinement dans notre ambition d’accompagner les acteurs du secteur financier dans leur transformation digitale, à travers des solutions de paiement fiables, sécurisées et innovantes. Les bureaux de change jouent un rôle clé dans l’écosystème financier, et leur modernisation constitue un levier important pour renforcer l’inclusion financière et améliorer l’expérience client», a déclaré Fahd Bettache, directeur général d’Attijari Payment.

«En nous associant à Attijari Payment, nous renforçons notre capacité à offrir des services à forte valeur ajoutée à nos clients. Ce partenariat nous permet d’intégrer des solutions de paiement performantes et sécurisées, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité opérationnelle et la qualité de service de notre bureau de change», a indiqué Mahmoudi Abderrazak, président d’Africa-Exchange.

En combinant l’expertise d’Attijari Payment dans les solutions de paiement électronique et le savoir-faire d’Africa-Exchange dans les opérations de change, ce partenariat ambitionne de contribuer activement à l’émergence d’un écosystème financier plus moderne, plus fluide et

Africa-Exchange est un groupement d’intérêt économique opérant au Maroc, offrant une gamme de services dédiés aux opérations de change manuel et aux transactions en devises. Il s’inscrit dans une démarche de modernisation continue de ses services afin de répondre aux attentes d’une clientèle nationale et internationale.

Par La Rédaction
Le 29/04/2026 à 09h56
#Attijari Payment#Africa-Exchange#Change

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