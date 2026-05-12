Attijariwafa bank lance la Carte Virtuelle pour des paiements digitaux sécurisés et instantanés

Attijariwafa bank enrichit son offre digitale avec le lancement de la Carte Virtuelle, une nouvelle solution de paiement en ligne entièrement dématérialisée, conçue pour offrir aux clients une expérience plus rapide, plus souple et hautement sécurisée. Accessible directement depuis l’application Attijari Mobile, ce service s’inscrit dans la dynamique d’innovation engagée par la banque pour accompagner l’évolution des usages numériques.

Première au Maroc par son parcours entièrement digitalisé, la flexibilité qu’elle offre, notamment en termes de visuels et de durée de validité, ainsi que l’intégration de cartes éphémères à usage unique, cette nouvelle offre illustre le rôle moteur d’Attijariwafa bank dans la digitalisation des paiements et l’accompagnement de ses clients vers des usages bancaires innovants, simples, flexibles et sécurisés.

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Accessible exclusivement via l’application Attijari Mobile, la Carte Virtuelle permet aux clients de générer instantanément une carte de paiement et de l’utiliser immédiatement après souscription, sans délai de fabrication ni d’envoi. Elle constitue ainsi une alternative moderne à la carte physique, répondant aux exigences croissantes en matière de rapidité et de sécurité pour les transactions e-commerce, au Maroc comme à l’international.

Pensée aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels, cette offre se distingue par un parcours de souscription 100% digital. Dès la première demande, le client valide son adhésion via une contractualisation électronique, lui permettant d’accéder instantanément au service et de démarrer ses paiements en ligne.

Afin de répondre à la diversité des usages, la Carte Virtuelle propose deux modes complémentaires. Le premier est une carte éphémère à usage unique. Générée pour une seule transaction, elle est automatiquement désactivée après utilisation, ce qui permet de sécuriser les achats ponctuels en ligne. Le second est une carte multi-usage destinée aux paiements récurrents, notamment pour les abonnements en ligne. Sa durée de validité peut être personnalisée selon les besoins de l’utilisateur.

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L’ensemble du dispositif repose sur des standards élevés de sécurité, incluant des mécanismes d’authentification renforcée, notamment via des codes à usage unique (OTP), garantissant une protection optimale des transactions et des données des clients.

Avec le lancement de cette nouvelle solution, Attijariwafa bank réaffirme son positionnement d’acteur de référence de l’innovation bancaire et son engagement à proposer des services à forte valeur ajoutée, en phase avec les attentes d’une clientèle de plus en plus connectée.