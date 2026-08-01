Politique

Message de Donald Trump au roi Mohammed VI: «Les États-Unis sont clairs: nous reconnaissons la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental»

Le roi Mohammed VI et le président américain Donald Trump (photomontage).

À l’occasion du 27ème anniversaire de la Glorieuse Fête du Trône, le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président des États-Unis d’Amérique, Donald J. Trump, indique un communiqué du Cabinet royal.

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/08/2026 à 10h38

Dans ce Message, le président américain transmet ses félicitations au Roi et au peuple marocain, soulignant que «cette année, nous célébrons 250 ans d’histoire américaine et d’amitié durable avec le Maroc - un lien forgé dans la confiance et le respect mutuel».

S’agissant de la question du Sahara marocain, le président américain a confirmé au Roi que «les États-Unis sont clairs: nous reconnaissons la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et nous soutenons la proposition marocaine d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste comme la seule base pour une solution juste et durable». «Toute autre voie prolonge le statu quo et elle est inacceptable... Ce différend doit prendre fin maintenant et les États-Unis continueront à impulser des progrès en vue de cet objectif», poursuit le message.

De même, le président Trump affirme que le «leadership sage de Votre Majesté est un pilier de stabilité. L’engagement constant du Maroc pour œuvrer en faveur de la paix, lutter contre l’extrémisme et protéger la sécurité des Américains et des Marocains, y compris à travers son rôle crucial dans les Accords d’Abraham, reflètent un partenariat précieux pour les États-Unis. À cette fin, nous travaillerons également ensemble pour assurer la sécurité de la région du Sahel».

Concernant le partenariat économique bilatéral, le message du président américain indique: «Votre Vision pour la croissance ouvre des perspectives de prospérité pour nos deux peuples et économies». À cet égard, le Président Trump porte à l’attention du Roi: «J’ai chargé mes équipes d’œuvrer en faveur du développement économique et social avec le Maroc, y compris dans le territoire du sahara occidental». «La technologie et l’innovation américaines fiables continueront de servir comme partenaires (du Maroc) pour les 250 années à venir, dans tous les secteurs stratégiques, notamment l’énergie, l’intelligence artificielle, les minerais critiques et la défense».

«Ensemble nous construirons une nouvelle ère. Celle qui donne la priorité aux intérêts de nos deux peuples», conclut le message.

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/08/2026 à 10h38
#Maroc#États-Unis#Donald Trump#le Roi Mohammed VI#Sahara marocain#Fête du Trône

LEs contenus liés

Politique

La voie express Tiznit-Dakhla baptisée «Donald Trump Highway», le président américain remercie le roi Mohammed VI

Politique

Donald J. Trump Highway, OTAN, mission économique présidée par la reine Mathilde: la Belgique met le paquet sur le Maroc

Politique

Usine géante d’ammoniac à Laâyoune: le premier financement américain au Sahara vu par l’ambassadeur Buchan et l’USTDA

Economie

Maroc-Etats-Unis: une usine géante de production d’ammoniac au Sahara marocain

Articles les plus lus

1
Tebboune refuse les indemnités de la France: elle a déjà payé l’Algérie en kilomètres carrés
2
Message de Donald Trump au roi Mohammed VI: «Les États-Unis sont clairs: nous reconnaissons la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental»
3
Le voisin qui parlait trop
4
Royal Air Maroc accueille son 13ème Dreamliner et porte sa flotte à un niveau record
5
Fnideq retrouve son calme après une nuit chaotique: retour massif de migrants et dispositif sécuritaire renforcé autour de Bab Sebta
6
Les raisons du chaos migratoire à Fnideq-Sebta et pourquoi le statut des villes occupées devient une urgence
7
Crise entre Fnideq et Sebta: le retour des migrants amorcé
8
Royal Air Maroc: reprise progressive des vols vers l’Afrique centrale
Revues de presse

Voir plus