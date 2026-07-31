Fnideq retrouve son calme après une nuit chaotique: retour massif de migrants et dispositif sécuritaire renforcé autour de Bab Sebta

Dès la matinée de ce vendredi, les autorités locales et les forces de sécurité ont élevé leur niveau d’alerte dans toute la zone entourant le passage de Bab Sebta. Des renforts importants ont été mobilisés, notamment le long de la côte, dans la forêt de Belyounech ainsi que sur les axes reliant Fnideq à M’diq et Ksar Sghir.

Des dizaines d’éléments des forces de l’ordre, appuyés par des véhicules et des patrouilles mixtes de la Gendarmerie royale, des forces auxiliaires et de la Sûreté nationale, ont été déployés pour empêcher toute nouvelle tentative d’approche du grillage autour du passage de Bab Sebta. Un dispositif de barrières métalliques a également été installé sur le littoral pour bloquer tout passage par voie maritime.

Cette présence sécuritaire renforcée a permis un relatif retour au calme au cours de la journée, même si les autorités restent en état d’alerte face à la possibilité de nouveaux mouvements dans la soirée ou au petit matin de samedi, sur fond d’afflux de jeunes, souvent mineurs, venus de différentes villes du Royaume.

Entre Fnideq et le passage de Bab Sebta, les scènes de retour se multiplient. Des centaines, voire des milliers de jeunes ayant réussi à pénétrer Sebta la veille rebroussent chemin.

Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, la nuit passée dans la ville occupée a viré au cauchemar. Les migrants évoquent un manque total de nourriture et d’eau, ainsi que des tensions avec certains habitants. Beaucoup affirment avoir été contraints de dormir à même le sol, dans des conditions précaires, certains se réfugiant même dans des conduites d’évacuation pour se protéger.

La fermeture de nombreux commerces, cafés et restaurants à travers la ville a aggravé la situation, laissant les nouveaux arrivants sans ressources. Plusieurs témoignages font état de tentatives infructueuses pour obtenir de l’aide auprès de riverains ou de commerçants.

Selon le gouvernement espagnol, plus de 48.000 migrants avaient déjà quitté l’enclave en fin d’après-midi.

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Alors que la situation semble progressivement se stabiliser, la ville de Fnideq commence à mesurer l’ampleur des dégâts. La nuit de jeudi à vendredi a été marquée par des scènes de chaos et de violences, provoquant d’importantes pertes matérielles.

Des sources locales évoquent l’entrée de plus de 50.000 personnes dans Sebta, par voie terrestre et maritime. Le bilan humain serait également lourd, avec plus de 60 décès recensés, notamment parmi les candidats à l’émigration ayant tenté la traversée à la nage.

Dispositif sécuritaire renforcé autour de Bab Sebta. (S.Kadry/Le360). AP

À Fnideq, plusieurs véhicules ont été incendiés ou vandalisés, dont environ 14 voitures, ainsi que des motos et des autocars. Des véhicules des forces de l’ordre n’ont pas été épargnés. Par ailleurs, de nombreux commerces ont subi des dégradations lors des opérations de poursuite menées dans la zone autour de Bab Sebta.

Les chauffeurs de taxi, particulièrement touchés, évoquent des pertes importantes après l’arrêt brutal de leur activité et les dégâts subis lors des affrontements.

Si le calme semble revenir progressivement, la vigilance reste de mise dans toute la zone, où les autorités poursuivent leurs efforts pour éviter toute nouvelle flambée de tensions.