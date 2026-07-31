Détournement de 270 MDH à Tétouan: le procès renvoyé au 16 septembre

Le procès des accusés dans l’affaire du détournement de 270 millions de dirhams au sein d’une agence bancaire à Tétouan a été renvoyé au 16 septembre prochain par la Cour de Rabat chargée des crimes financiers, faute d’avocats, actuellement en grève, et en raison des vacances judiciaires annuelles.

Dans ce dossier, rapporte le quotidien Al Akhbar daté des 1er et 2 août, l’accusé principal est un dirigeant du parti de l’Istiqlal, écarté depuis l’éclatement de l’affaire. Il est également responsable financier au sein du club de football de Tétouan, le MAT.

De nombreux hommes d’affaires de la région du Nord font actuellement l’objet d’une enquête judiciaire, dont les résultats sont très attendus pour déterminer leur degré d’implication dans ce détournement. La banque victime a porté plainte à leur encontre et exige la restitution de l’ensemble de ses biens.

Dans ce qui est désormais considéré comme le plus grand détournement bancaire jamais enregistré dans le Nord, la Cour des crimes financiers a également dans le viseur des cadres et agents chargés du contrôle au sein de la banque, ainsi que des personnalités locales de poids.

L’ensemble des mis en cause sera convoqué dès le 16 septembre prochain, alors que de nouvelles révélations sont attendues dans cette affaire, notamment sur ses liens avec la gestion financière du MAT et sur la mise en place frauduleuse d’un système de gestion parallèle à celui de l’agence bancaire, destiné à détourner ses dépôts et avoirs.