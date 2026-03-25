Fès: lourdes peines pour deux employées de banque impliquées dans une affaire de détournement

La Chambre criminelle chargée des crimes financiers de la Cour d’appel de Fès a condamné, par contumace, mardi 24 mars, deux banquières à une peine de cinq ans de réclusion chacune. Les deux prévenues, exerçant au sein de deux agences de la Banque Chaabi à Meknès, étaient poursuivies pour le détournement d’une somme globale de 2 440 000 dirhams.

La première, accusée de détournement de fonds publics et de falsification de documents informatiques, a écopé de cinq ans d’emprisonnement ferme, assortis d’une amende de 80 000 dirhams. «Elle a en outre été condamnée à restituer la somme de 1 100 528 dirhams et à verser 110 000 dirhams à titre de dommages-intérêts dans le cadre de l’action civile», rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 26 mars.

La seconde, poursuivie pour falsification de documents bancaires et de données informatiques, s’est vu infliger la même peine de cinq ans de prison ferme, ainsi qu’une amende de 100 000 dirhams. Le tribunal l’a également condamnée à rembourser à l’établissement bancaire la somme de 1 346 804 dirhams, outre 130 000 dirhams de dommages-intérêts au titre de l’action civile.

Les poursuites engagées contre les deux femmes font suite à une plainte déposée par la direction centrale de la banque. Celle-ci avait préalablement dépêché une commission d’inspection au sein des deux agences concernées, à l’issue de laquelle un rapport circonstancié avait mis en lumière les détournements.

«Ce document faisait état de dysfonctionnements avérés et d’irrégularités dans la tenue des comptes des deux agences», note Al Ahdath Al Maghribia. Ces révélations ont conduit les responsables de la banque de la région Fès-Meknès à saisir le procureur général du roi près la Cour d’appel de Fès.