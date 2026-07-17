Société

Séfrou: arrestation d’un cadre bancaire pour le détournement de 170.000 dirhams

Un employé d’une agence bancaire à Séfrou a été arrêté et poursuivi pour détournement d’argent. (Photo d'illustration)

Revue de presseExerçant dans une agence bancaire de la province de Séfrou, un cadre a été interpellé et poursuivi en état de détention pour le détournement d’une somme de 170.000 dirhams, ainsi que pour plusieurs autres chefs d’accusation. Les détails de cette affaire dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 17/07/2026 à 20h21

Le procureur du roi près le tribunal de première instance de Séfrou a décidé, jeudi, de poursuivre en état de détention un cadre bancaire exerçant dans une agence située dans la commune rurale d’Aïn Cheggag, relevant de la province de Séfrou.

Le mis en cause est poursuivi pour «abus de confiance», «faux et usage de faux», «accès frauduleux et modification de données dans le système informatique de la banque à des fins malveillantes» ainsi que pour «actes portant atteinte aux intérêts des clients de la banque».

D’après le quotidien Assabah, qui rapporte cette information dans son édition du week-end des 18 et 19 juillet, «le mis en cause, qui a été écroué à la prison locale de la ville, aurait détourné une somme de 170.000 dirhams». Son procès a été reporté à une prochaine audience afin de lui permettre de préparer sa défense, indiquent les mêmes sources.

Le prévenu, précisent les mêmes sources, a été interpellé mardi dernier dans l’agence bancaire où il exerçait, dans la commune rurale d’Aïn Cheggag, sur la base des plaintes déposées contre lui. Dans le cadre de l’enquête, deux plaignants ont été auditionnés afin de consigner leurs déclarations dans des procès-verbaux établis par les éléments de la brigade de gendarmerie d’Aïn Cheggag.

À l’issue de la période de garde à vue, il a été déféré, jeudi, devant le parquet compétent de Séfrou, qui a décidé de le poursuivre en état de détention, estimant qu’il «ne présente pas suffisamment de garanties pour répondre aux convocations de la justice».

Par La Rédaction
Le 17/07/2026 à 20h21

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