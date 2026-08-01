Royal Air Maroc accueille son 13ème Dreamliner et porte sa flotte à un niveau record

Avec cette livraison, la compagnie nationale compte désormais 13 appareils de la famille B787 dans sa flotte. Cette acquisition porte également le nombre total d’avions exploités par RAM à 68 unités, un record jamais atteint auparavant par le transporteur public.

Cette montée en puissance s’inscrit dans une stratégie d’expansion soutenue du réseau de la compagnie. Ces derniers mois, RAM a lancé une vingtaine de nouvelles lignes directes reliant le Maroc à plusieurs grandes métropoles économiques et touristiques, parmi lesquelles Pékin, São Paulo, Los Angeles, Saint-Pétersbourg, Manchester et N’Djamena.

«Le plan de développement de Royal Air Maroc prévoit l’intégration de 10 à 15 avions par an en moyenne. Chaque appareil fait l’objet d’un processus technique rigoureux afin de garantir sa conformité aux exigences internationales ainsi qu’aux standards de la compagnie», avait précédemment expliqué Oussama El Farisi, Head of Engineering de RAM, dans une déclaration pour Le360.

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Cette dynamique s’inscrit dans le cadre du contrat-programme signé en juillet 2023 entre l’État et la compagnie nationale, qui ambitionne de quadrupler la flotte pour atteindre 200 appareils à l’horizon 2037. Pour accompagner cette transformation, un appel d’offres portant sur 188 avions a été lancé.

Selon l’agence Bloomberg, Royal Air Maroc envisage notamment l’acquisition d’une vingtaine de Boeing 787 Dreamliner pour le long-courrier, jusqu’à 50 Boeing 737 pour le court et moyen-courrier, ainsi qu’une vingtaine d’Airbus A220 destinés aux liaisons régionales.

Outre Boeing et Airbus, d’autres constructeurs sont également sollicités, notamment le franco-italien ATR et le brésilien Embraer. Les premières livraisons issues de ce vaste programme de renouvellement et d’expansion de la flotte sont attendues à partir de 2028.