Royal Air Maroc réceptionnera un nouveau Boeing 787-8 Dreamliner fin juillet

Royal Air Maroc réceptionnera fin juillet un nouveau Dreamliner. L’appareil, immatriculé CN-RHV, portera à 13 le nombre de Boeing 787-8 dans une flotte qui comptera alors 68 avions, a appris Le360 de source sûre.

Cette livraison s’inscrit dans la continuité de celle du 10 avril 2026, quand RAM avait réceptionné un 787-8, le deuxième avion de ce modèle. La compagnie prévoit de poursuivre ce rythme de livraisons à court et moyen termes. Sa flotte doit atteindre 74 avions d’ici fin 2026, puis 88 appareils à l’horizon 2027.

Ce renforcement s’accompagne d’un élargissement du réseau. RAM a lancé une vingtaine de nouvelles lignes directes reliant le Maroc à plusieurs métropoles économiques et touristiques, parmi lesquelles Pékin, São Paulo, Los Angeles, Saint-Pétersbourg, Manchester et N’Djamena.

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«Le plan de développement de Royal Air Maroc prévoit l’intégration de 10 à 15 avions par an en moyenne. Chaque appareil fait l’objet d’un processus technique rigoureux afin de garantir sa conformité aux exigences internationales ainsi qu’aux standards de la compagnie», avait précédemment expliqué Oussama El Farisi, Head of Engineering de RAM, dans une déclaration pour Le360.

Rappelons qu’en juillet 2023, la compagnie nationale avait signé un contrat-programme avec l’État visant à quadrupler sa flotte pour atteindre 200 appareils à l’horizon 2037. Dans ce cadre, un appel d’offres pour 188 appareils a été lancé.

Selon l’agence Bloomberg, citant des sources proches des négociations, RAM envisage d’acquérir une vingtaine de Boeing 787 Dreamliner pour sa flotte long-courrier et jusqu’à 50 Boeing 737 pour les vols court-courrier. La compagnie planifie également l’acquisition d’une vingtaine d’Airbus A220 pour ses vols régionaux.

Outre Boeing et Airbus, la liste des constructeurs sollicités comprend également le franco-italien ATR et le brésilien Embraer, avec des premières livraisons attendues à partir de 2028.