Vol Casablanca-Sao Paulo: la nouvelle ligne Sud-Sud de la RAM

«Plus de 50.000 passagers transportés et un taux de remplissage supérieur à 80 %». Ces statistiques éloquentes concernent les liaisons aériennes de la compagnie Royal Air Maroc (RAM) juste dix mois après la reprise de sa ligne Casablanca-Sao Paulo.

Dès décembre prochain, «la fréquence passera de trois à quatre vols hebdomadaires, avec un objectif de six rotations à moyen terme», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 18 et 19 octobre.

Fort de ces résultats, le transporteur aérien national ambitionne de devenir un acteur mondial. Il prévoit d’ouvrir de nouvelles lignes vers Rio de Janeiro, Buenos Aires et Lima d’ici à 2037.

D’ici cette échéance, «la RAM projette une flotte de 200 appareils, 143 destinations et près de 39 millions de sièges, pour un chiffre d’affaires estimé à 94 milliards de dirhams», font savoir les sources du quotidien.

Et de souligner que «l’adhésion de la RAM à l’alliance Oneworld et ses accords de partage de codes, notamment avec la compagnie brésilienne GOL, permettent déjà de connecter Casablanca à plusieurs villes via un seul billet».

Dans une déclaration à la MAP, Marcelo Freixo, président d’Embratur, l’agence brésilienne de promotion du tourisme international, a souligné que «la connexion avec le Maroc marque une étape majeure. Il s’agit désormais de transformer ce lien en nouvelles opportunités d’affaires, de valoriser nos destinations brésiliennes et d’attirer un flux croissant de visiteurs venus d’Afrique».

Dans ce sillage, poursuit la même source, «douze représentants de médias marocains se rendent ce mois-ci à Sao Paulo dans le cadre du Programme d’accélération du tourisme international, promu par Embratur, Royal Air Maroc et l’aéroport de Guarulhos».

Pour Othman Baba, directeur régional de la RAM pour l’Amérique du Sud, dans une déclaration à la MAP, «le Maroc constitue pour les Brésiliens un hub stratégique vers l’Europe, l’Afrique et l’Asie, tandis que le Brésil offre aux Marocains une destination vibrante et hospitalière».

En mettant le cap sur le Brésil, Royal Air Maroc, seule compagnie nord-africaine sur ce segment, cible un marché émetteur majeur. Car, «avec 214 millions d’habitants et 12,8 millions de voyages internationaux par an, le Brésil oriente ses flux vers l’Europe, l’Afrique du Nord, l’Asie ou l’Amérique du Nord, pour des dépenses estimées à 16 milliards de dollars», rapporte le quotidien.

Et de souligner que «la connexion Casablanca-Sao Paulo dépasse le simple transport. Elle s’affirme comme un levier de croissance, d’influence et de diplomatie, reliant deux pays conscients de leur potentiel mutuel, à l’approche de grands rendez-vous mondiaux que sont la COP30, que le Brésil organisera à Belém, ou la Coupe du Monde 2030, portée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal».