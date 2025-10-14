Royal Air Maroc renforce sa flotte avec six nouveaux Boeing 737 MAX 8

Economie

Royal Air Maroc passe à la vitesse supérieure! La compagnie nationale a signé avec Avolon, géant mondial du financement aéronautique, un accord de location de six Boeing 737-8 MAX, marquant la première collaboration entre les deux groupes.

Avec 59 avions desservant 98 destinations à travers le monde, Royal Air Maroc, qui compte déjà 59 avions, poursuit le déploiement de son plan stratégique avec la location de six nouvelles unités B-737 MAX 8. Les deux premiers appareils ont déjà été livrés, tandis que les quatre autres rejoindront la flotte d’ici 2026, indique Avolon dans un communiqué.

Ces nouveaux avions s’inscrivent dans la stratégie ambitieuse de la compagnie qui vise à transporter 32 millions de passagers et à quadrupler la flotte pour atteindre 200 avions à l’horizon 2037.

«Ces six Boeing 737-8 MAX ne renforcent pas seulement notre flotte, ils accélèrent notre transformation en compagnie globale. Avec plus de confort et d’efficacité, ils nous permettent de développer notre réseau et d’offrir à nos passagers une expérience de voyage au niveau des meilleures compagnies mondiales», ajoute le communiqué d’Avolon, citant Abdelhamid Addou, PDG de RAM.

Selon Boeing, le trafic aérien en Afrique devrait croître de plus de 6 % par an jusqu’en 2044, nécessitant l’arrivée de plus de 1.200 nouveaux avions sur le continent. Une dynamique que Royal Air Maroc entend pleinement saisir.

«Nous sommes ravis d’accompagner Royal Air Maroc dans sa croissance. L’Afrique s’annonce comme l’une des régions les plus dynamiques du transport aérien dans les vingt prochaines années, et Royal Air Maroc jouera un rôle central dans cette expansion», a déclaré Paul Geaney, président et directeur commercial d’Avolon.

L’arrivée récemment de nouveaux appareils B 737 MAX 8 a eu pour effet d’accélérer le déploiement du plan de développement de la compagnie, se traduisant par l’ouverture de nouvelles liaisons directes, notamment vers l’île de Sal, Zurich, Munich, N’Djamena, São Paulo, Toronto, Catane, Pékin, Manchester, Naples, Abuja et Londres Stansted.

Grâce à ces nouvelles acquisitions, RAM a pu développer aussi de nouvelles liaisons «point à point» reliant Marrakech à Lyon, Toulouse, Nantes et Bordeaux, ainsi que des lignes domestiques telles que Marrakech–Laâyoune, Marrakech–Dakhla ou encore Rabat–Dakhla. Et l’expansion continue: une nouvelle liaison entre Casablanca et Munich sera inaugurée le 20 octobre prochain.

