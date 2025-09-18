Economie

Transport aérien: Royal Air Maroc inaugure sa nouvelle ligne directe Casablanca-N’Djamena

Un avion de la compagnie Royal Air Maroc. © 2018 The Boeing Company

Royal Air Maroc a lancé hier, mercredi 17 septembre 2025, le vol inaugural de sa nouvelle liaison aérienne directe reliant son hub de Casablanca à N’Djamena, la capitale de la République du Tchad.

Le vol inaugural a décollé de l’aéroport Mohammed V de Casablanca à 23h40 (heure locale) pour un atterrissage à l’aéroport international de N’Djamena à 05h05 (heure locale). Cette nouvelle desserte, opérée à raison de deux fréquences par semaine les mercredis et samedis, vient consolider le réseau africain de Royal Air Maroc, qui compte désormais 29 lignes directes sur le continent. Très attendue, cette nouvelle desserte répond aux besoins exprimés par la clientèle basée au Tchad, en particulier pour les vols de continuation à destination de l’Europe et des Amériques.

«Le lancement de cette nouvelle ligne directe vers N’Djamena illustre notre engagement envers le continent africain et s’inscrit pleinement dans notre plan de développement, et ce conformément à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement de la Coopération Sud-Sud. Chaque nouvelle ligne que nous ouvrons renforce la position de Casablanca comme hub majeur de la connectivité mondiale et affirme le leadership de notre compagnie comme référence du transport aérien en Afrique. Nous sommes fiers d’offrir à notre clientèle un réseau toujours plus étendu et performant et une expérience client aux meilleurs standards», souligne un communiqué de RAM, citant Hamid Addou, président-directeur général de RAM.

L’ouverture de cette ligne vers le Tchad s’inscrit au cœur de la stratégie continentale de Royal Air Maroc, qui vise à densifier son maillage africain et à faciliter les échanges intra-africains, tout en renforçant les connexions entre l’Afrique et le reste du monde. Elle témoigne de l’ambition de la compagnie d’étendre son empreinte au-delà de son axe historique en Afrique de l’Ouest pour commencer à desservir de manière plus affirmée la région Est du continent et l’Afrique Centrale, poursuit la même source.

