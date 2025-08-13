La Banque Populaire lance une carte Visa Infinite co-brandée Royal Air Maroc

La Banque Populaire a annoncé le lancement d’une carte bancaire Visa Infinite co-brandée avec Royal Air Maroc.

La Banque Populaire a annoncé le lancement d’une carte bancaire Visa Infinite co-brandée avec Royal Air Maroc, fruit d’un partenariat stratégique entre deux acteurs majeurs du secteur bancaire et du transport aérien au Maroc.

Destinée à une clientèle exigeante et mobile, cette nouvelle carte se veut à la fois un outil de paiement premium et un programme de fidélité renforcé.

Chaque transaction effectuée, au Maroc ou à l’international, permet de cumuler des Miles Primes du programme Safar Flyer, selon un barème avantageux, indique la Banque populaire dans un communiqué. À l’activation, un bonus de bienvenue est offert, renforçant l’attractivité de l’offre.

Des privilèges exclusifs pour les voyageurs

Au-delà de l’accumulation de miles, ajoute-t-elle, la carte donne accès à une série d’avantages liés au voyage et au confort quotidien: entrée dans un réseau international de salons d’aéroport, conciergerie haut de gamme, prestations hôtelières de luxe et couverture d’assurance adaptée aux déplacements fréquents.

Les détenteurs bénéficient également de privilèges spécifiques avec Royal Air Maroc: franchises bagages supplémentaires, accès accélérés, surclassement annuel et ligne téléphonique dédiée pour un service personnalisé.

Pour la Banque Populaire, ce lancement s’inscrit dans sa stratégie d’innovation et dans sa volonté de proposer des solutions financières adaptées aux besoins de mobilité, de confort et de reconnaissance de sa clientèle premium.