Economie

La Banque Populaire lance une carte Visa Infinite co-brandée Royal Air Maroc

La Banque Populaire a annoncé le lancement d’une carte bancaire Visa Infinite co-brandée avec Royal Air Maroc.

La Banque Populaire et Royal Air Maroc lancent une carte Visa Infinite co-brandée, destinée aux voyageurs fréquents. Cette solution haut de gamme combine programme de fidélité, services exclusifs et privilèges liés aux déplacements.

Par La Rédaction
Le 13/08/2025 à 14h40

La Banque Populaire a annoncé le lancement d’une carte bancaire Visa Infinite co-brandée avec Royal Air Maroc, fruit d’un partenariat stratégique entre deux acteurs majeurs du secteur bancaire et du transport aérien au Maroc.

Destinée à une clientèle exigeante et mobile, cette nouvelle carte se veut à la fois un outil de paiement premium et un programme de fidélité renforcé.

Chaque transaction effectuée, au Maroc ou à l’international, permet de cumuler des Miles Primes du programme Safar Flyer, selon un barème avantageux, indique la Banque populaire dans un communiqué. À l’activation, un bonus de bienvenue est offert, renforçant l’attractivité de l’offre.

Des privilèges exclusifs pour les voyageurs

Au-delà de l’accumulation de miles, ajoute-t-elle, la carte donne accès à une série d’avantages liés au voyage et au confort quotidien: entrée dans un réseau international de salons d’aéroport, conciergerie haut de gamme, prestations hôtelières de luxe et couverture d’assurance adaptée aux déplacements fréquents.

Les détenteurs bénéficient également de privilèges spécifiques avec Royal Air Maroc: franchises bagages supplémentaires, accès accélérés, surclassement annuel et ligne téléphonique dédiée pour un service personnalisé.

Pour la Banque Populaire, ce lancement s’inscrit dans sa stratégie d’innovation et dans sa volonté de proposer des solutions financières adaptées aux besoins de mobilité, de confort et de reconnaissance de sa clientèle premium.

Par La Rédaction
Le 13/08/2025 à 14h40
#Banque Populaire#Royal Air Maroc#RAM#paiement mobile#Transport aérien#Banque

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Banque Populaire et Mastercard dévoilent la carte Mastercard Platinum

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Artisanat: vers une transformation numérique avec la Banque Populaire et Mastercard

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

La Banque Populaire Maroco Guinéenne lance deux nouvelles cartes Visa «Gold» et «Balafon»

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Moyens de paiement: la Banque populaire passe à Apple Pay

Articles les plus lus

1
La vallée des Aït Bouguemez se trouve en montagne…
2
Très cher Maroc! (2)
3
Rabat: la gare TGV de Hay Riad et ses infrastructures d’accompagnement en bonne voie
4
Hichem Aboud: «Le Maroc récolte les fruits de 25 ans de travail, l’Algérie sombre dans l’isolement»
5
Le Maroc et l’Afrique
6
De la Somalie à la Slovénie en passant par l’Italie: comment le Sahara obnubile la diplomatie algérienne
7
Jamaâ El-Fna: un chantier de rénovation pour redonner éclat au cœur battant de Marrakech
8
Documentaire. Enlevés, torturés et à jamais brisés: d’anciens otages du Polisario racontent l’enfer des camps de Tindouf
Revues de presse

Voir plus