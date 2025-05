La Banque Populaire Maroco Guinéenne lance deux nouvelles cartes Visa «Gold» et «Balafon»

Dans un communiqué, la Banque Populaire Maroco Guinéenne annonce étoffer son offre de services avec le lancement des cartes visa «Gold» et «Balafon». Présentées officiellement lors d’une cérémonie tenue le 30 avril à Conakry, ces cartes visent à répondre aux attentes de différents segments de clients, notamment les particuliers à revenus moyens et élevés, les clients patrimoniaux ainsi que les membres de la diaspora.

L’événement s’est déroulé en présence du ministre guinéen de l’Économie et des Finances, Mourana Soumah, et de plusieurs personnalités, dont l’ambassadeur du Maroc en Guinée, Issam Taib, du ⁠représentant du gouverneur de la Banque centrale de la Guinée, Gassim Komara, du représentant de Fonds monétaire international, Neree Noumou, et du directeur général de la BPMG, Ibrahima Kourouma.

Accessibles à l’échelle nationale, en Guinée, et internationale via le réseau Visa, les nouvelles cartes intègrent les standards de sécurité les plus avancés et offrent des services additionnels d’assurance et d’assistance, notamment pour les déplacements à l’étranger. Elles viennent ainsi compléter une offre bancaire en pleine modernisation, en cohérence avec les mutations des usages digitaux.

«Cette initiative traduit notre volonté d’accompagner plus efficacement nos clients avec des solutions bancaires pratiques, accessibles et sécurisées», a souligné Ibrahima Kourouma, directeur général de la BPMG. Il a également réaffirmé l’engagement de la banque à «offrir une expérience optimale, à la fois moderne, innovante et de proximité».

À travers ce lancement, la BPMG affiche son ambition de faciliter l’accès aux moyens de paiement modernes, d’intensifier la digitalisation de ses services et de contribuer activement à la promotion de l’inclusion financière en Guinée. Cette démarche est conforme aux engagements panafricains du Groupe en faveur d’une finance plus accessible et tournée vers l’avenir.